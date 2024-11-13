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PEPE fiyatı bugün neden arttı? Borsanın açıklaması ortalığı karıştırdı

PEPE fiyatı bugün neden arttı? Borsanın açıklaması ortalığı karıştırdı
Haberler
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Haberler
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PEPE fiyatı yüzde 50'nin üzerinde artış gösterdi ve piyasa değeri de 8 milyar doların üzerine çıktı. Yatırımcıların dikkatini çeken memecoin ile ilgili PEPE fiyatı bugün neden arttı? sorguları yapılıyor. Güncel gelişmeleri sizler için derledik.

Popüler memecoin PEPE yüzde 50'den fazla artış kaydedince piyasada ortalık karıştı. Yatırımcılar coin'in neden yükseldiğine dair PEPE fiyatı bugün neden arttı? sorusunun yanıtını merak ediyor. Sebebi ise çok net. İşte detaylar...

PEPE fiyatı bugün neden arttı?

ABD'nin en büyük kripto para borsası Coinbase, popüler memecoin'ler arasında yer alan PEPE'yi listeleyeceğini duyurmasının ardından coin yüzde 50'den fazla artış gösterdi.

Açıklama piyasayı hareketlendirirken Coinbase'in Baş Hukuk Sorumlusu Paul Grewal, X'teki listelemeyi doğrulayarak "Uzun zamandır kurbağayı istiyordunuz. Eh, yakında kurbağaya kavuşacaksınız. Coinbase, bugün ilerleyen saatlerde listeleme hedefiyle PEPE'yi yol haritamıza ekliyor." ifadelerini kullandı.

PEPE coin'in 0,000019 doları aşması, Mayıs ayında 0,000016 dolara ulaştığı ve piyasa değerinin 8 milyar doları aştığı önceki tüm zamanların en yüksek seviyesini de geçmiş oldu. Token, 12 milyar dolarlık işlem hacmi kaydederek, işlem hacmi açısından ilk 6 kripto varlık arasına girdi.

Büyük ABD ticaret platformlarındaki ikili listelemelerin PEPE'nin piyasadaki erişilebilirliğini ve görünürlüğünü artırması bekleniyor. Token, duyurulara yanıt olarak önemli bir fiyat hareketi kaydetmiş oldu.

Not: Haberin içerisinde yer alan hiçbir ifade yatırım tavsiyesi içermez, bilgilendirme amaçlıdır. Alım satım işlemlerinde sorumluluk tamamen yatırımcının kendisine aittir.

Haberler.com / Beyza Kızıldemir - Kripto Para
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