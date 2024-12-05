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PEPE bu haber sonrası yükselebilir! PEPE coin fiyat tahmini ve güncel durum

PEPE bu haber sonrası yükselebilir! PEPE coin fiyat tahmini ve güncel durum
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PEPE fiyatı sakin bir seyirde ilerlese de Binance.US'te listelenme haberi sonrası analistler umutlu. Kısa vadeli yatırımcılara rağmen yeni ATH'ler bekleniyor. Biz de PEPE coin güncel fiyat durumu ve detayları sizler için derledik.

PEPE, bu yılın başlarında büyük ilgi gören ve rekor seviyelere ulaşan bir meme coin olarak dikkat çekti. Ancak son dönemde hızını kaybederek konsolidasyon sürecine girdi ve belirgin bir momentum sağlayamadı. 5 Aralık'ta PEPE, Binance.US'te listelendi. Bu listeleme, likiditeyi artırarak yeni yatırımcıları çekebilir ve PEPE'nin yükseliş trendine geri dönmesine olanak tanıyabilir.

PEPE coin güncel fiyat

Şu anda PEPE arzının büyük bir kısmı kısa vadeli yatırımcıların elinde bulunuyor. Kısa vadeli sahipler, genellikle varlıklarını bir aydan daha kısa bir süre elde tutan ve arzın yüzde 48'inden fazlasını kontrol eden grubu oluşturuyor. Bu durum piyasa volatilitesini artırsa da Binance.US listelemesiyle artacak işlem hacmi, bu satış baskısını dengeleyebilir. Özellikle bireysel ve kurumsal yatırımcıların katılımıyla piyasanın genişlemesi bekleniyor.

Teknik göstergeler ise PEPE'nin mevcut durumu hakkında karışık sinyaller veriyor. Chaikin Para Akışı (CMF), son haftalarda PEPE'deki fon çıkışlarını işaret ederek, mevcut yatırımcıların pozisyonlarını likide ettiğini ya da yeniden yatırım yapmadığını gösteriyor. Bu durum, yeni bir sermaye girişi olmadığı sürece PEPE'nin büyümesinin sınırlı kalabileceğini ortaya koyuyor.

Binance.US listeleme etkisi

Binance.US'te listelenme haberi, PEPE için alım baskısını artırabilir ve bu da önceki düşüş trendini tersine çevirebilir. Artan likidite, yatırımcıların ilgisini çekerek fiyatın yeniden yükselmesine yol açabilir. Bu durum, PEPE'nin önceki zirve seviyelerine dönme şansı yaratabilir.

PEPE coin fiyat tahmini ve güncel durum

Son üç haftadır PEPE'nin fiyatı, 0,00002334 dolar ile 0,00001793 dolar arasında dar bir aralıkta seyrediyor. Yeni bir zirveye ulaşmak için bu konsolidasyonun kırılması gerekiyor. PEPE'nin mevcut rekoru 0,00002597 dolar seviyesinde bulunuyor ve şu anki fiyatın yaklaşık yüzde 20 üstünde.

Binance.US listelemesi sonrası pozitif piyasa tepkileri, bu hedefe ulaşılmasını destekleyebilir. Ancak, PEPE bu aralıktan çıkamazsa fiyatın 0,00001489 dolara düşme riski bulunuyor, bu da yükseliş beklentilerini zayıflatabilir.

Neticede, PEPE'nin geleceği büyük ölçüde Binance.US listelemesine ve yatırımcıların bu habere vereceği tepkiye bağlı olacak. Momentum sağlanırsa, PEPE yeniden zirveye çıkabilir; aksi takdirde, aşağı yönlü bir baskıyla karşılaşabilir.

Not: Haberin içerisinde yer alan hiçbir ifade yatırım tavsiyesi içermez. Alım satım işlemlerinde sorumluluk tamamen yatırımcının kendisine aittir.

Haberler.com / Beyza Kızıldemir - Kripto Para
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