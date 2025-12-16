Haberler

PayPal PYUSD sahipleri için yeni kazanç kapısı açtı

Güncelleme:
PayPal, merkeziyetsiz finans platformu Spark ile iş birliğini derinleştirerek PYUSD kullanıcıları için yeni bir birikim kasası başlattı. Yüzde 4,25 yıllık getiri sunan bu yeni ürün, şirketin 1 milyar dolarlık mevduat hedefine ulaşmasında kritik bir rol oynayacak.

Global ödeme devi PayPal, stablecoin projesi PYUSD'nin kullanım alanlarını genişletmek amacıyla merkeziyetsiz finans (DeFi) dünyasındaki varlığını güçlendiriyor. Şirket, DeFi borç verme protokolü Spark üzerinde "PYUSD Birikim Kasası" uygulamasını resmen devreye aldı. Bu yeni özellik sayesinde yatırımcılar, ellerindeki varlıkları platform üzerinde değerlendirerek pasif gelir elde etme fırsatı bulacak.

Platformun resmi verilerine göre kullanıcılara sunulan yıllık getiri oranı yüzde 4,25 olarak belirlendi. Söz konusu oran, piyasanın en büyük hacimli stablecoinleri olan USDC ve USDT için sunulan getirilerle benzerlik gösteriyor. Sistemin getiri mekanizması, eski adıyla MakerDAO olarak bilinen Sky organizasyonunun gelir modeline dayanıyor. Sky protokolü, aşırı teminatlandırılmış kredilerden elde edilen istikrar ücretleri ve gerçek dünya varlıklarına yapılan yatırımlar üzerinden gelir yaratıyor.

MİLYAR DOLARLIK MEVDUAT HEDEFİ

Geçtiğimiz eylül ayında PYUSD'nin SparkLend platformuna entegre edilmesiyle başlayan iş birliğinde taraflar oldukça iddialı bir hedef ortaya koymuştu. O dönemde sektör kaynaklarına yansıyan bilgilere göre mevduat büyüklüğünün zamanla 1 milyar dolara ulaştırılması amaçlanıyor. Güncel veriler incelendiğinde platformda yaklaşık 150 milyon dolarlık PYUSD arzı bulunduğu ve bunun 67 milyon dolarlık kısmının halihazırda borç olarak kullanıldığı görülüyor.

Yeni başlatılan birikim kasasının, mevduat miktarını artırmada kilit bir rol oynaması bekleniyor. Sistemin çalışma prensibine göre, yatırılan fonların yüzde 90'lık bölümü getiri sağlayan çeşitli stratejilere yönlendirilirken, kalan yüzde 10'luk kısım anlık para çekme işlemleri için likit olarak tutuluyor. Fon dağılımında ise kurumsal borçlanma araçları, hazine tahvilleri ve Bitcoin ile Ethereum gibi varlıklarla desteklenen zincir içi krediler öne çıkıyor. Öte yandan PYUSD ihraççısı Paxos'un federal düzenleyici onayı almasıyla birlikte stablecoinin toplam piyasa değeri 3,8 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Burak KÖSE



