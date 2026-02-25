Haberler

Payoneer, ulusal banka lisansı ve kendi stablecoinini çıkarmaya hazırlanıyor

Payoneer, ulusal banka lisansı ve kendi stablecoinini çıkarmaya hazırlanıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Finansal teknoloji şirketi Payoneer, ABD Para Birimi Denetleme Ofisi'ne (OCC) ulusal güven bankası kurmak için başvuruda bulundu. Şirket, onay alması durumunda dolara endeksli kendi stablecoinini piyasaya sürmeyi planlıyor.

Payoneer, yaptığı açıklamada PAYO Digital Bank, N.A. adlı bir ulusal güven bankası kurmak amacıyla OCC'ye resmi başvurusunu ilettiğini duyurdu. Önerilen banka lisansı, şirketin stablecoin alıp göndermesine, dolara endeksli PAYO-USD tokenini ihraç etmesine ve dijital varlık saklama hizmetleri sunmasına olanak tanıyacak.

Payoneer CEO'su John Caplan, konuya ilişkin açıklamasında şirketin sınır ötesi ödemelerde öncü konumda olduğunu belirterek stablecoin'lerin küresel ticaretin geleceğinde önemli bir rol oynayacağına inandıklarını ifade etti.

OCC'YE BAŞVURAN ŞİRKETLER ARTIYOR

Payoneer, geçen yaz kabul edilen GENIUS Yasası'nın ardından ulusal güven bankası lisansı almak isteyen şirketlerin giderek kalabalıklaşan listesine katıldı. Stablecoin ihracına yönelik federal düzeyde kurallar belirleyen bu yasa, şirketlerin farklı eyalet düzenleyicileri yerine tek bir federal denetime tabi olmasına ve müşteri varlıklarını saklamasına imkan tanıyor.

Daha esnek bir yaklaşım benimseyen OCC, son dönemde birçok kripto odaklı şirkete koşullu onay verdi. Bunlar arasında en son Crypto.com ve Stripe'ın yan kuruluşu Bridge yer aldı. OCC aralık ayında ise Ripple, Circle, BitGo, Fidelity Digital Assets ve Paxos'a toplu olarak koşullu onay vermişti.

STABLECOIN DÜZENLEMESİ HIZLANIYOR

GENIUS Yasası sektördeki ivmeyi de şekillendiriyor. Düzenleyiciler şu anda yasanın bazı bölümlerini kural koyma süreciyle hayata geçirmek için çalışıyor. Payoneer, yeni yasanın dijital varlıklara genişleme kapasitesini güçlendirdiğini belirtti.

Şirket açıklamasında, onay alınması halinde PAYO Digital Bank'ın bu yeni çerçeveden yararlanarak stablecoin inovasyonunu dünya genelindeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin günlük operasyonlarına, federal denetim altındaki bir güven bankası aracılığıyla taşıyacağını vurguladı.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com
Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı

Düğmeye basıldı: İşte hakkında inceleme başlatılan 19 okul
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, uçaktan iner inmez Netanyahu'ya sarıldı

Bu ne samimiyet: Uçaktan iner inmez boynuna sarıldı
Dev bankadan altın için çılgın tahmin

Dev bankadan altın için çılgın tahmin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20 milyon TL'lik soygunda şoke eden plan deşifre oldu! Şeytanın aklına gelmez

Film değil gerçek! 20 milyonluk soygunda şoke eden plan deşifre oldu
Korkulan oluyor! Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi

Korkulan oluyor! Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi
12 maçta 4 kez kırmızı kart gören Caner Erkin kulüpsüz kaldı

Gördüğü kırmızı kartların bedelini kovularak ödedi
ATM'ler teker teker kapanıyor! Dikkat çeken Türkiye detayı

ATM'ler teker teker kapanıyor! Dikkat çeken Türkiye detayı
20 milyon TL'lik soygunda şoke eden plan deşifre oldu! Şeytanın aklına gelmez

Film değil gerçek! 20 milyonluk soygunda şoke eden plan deşifre oldu
NOW TV fenomen dizinin fişini çekti! Yerine gelecek yapım bile belli

NOW TV fenomen dizinin fişini çekti! Yerine gelecek yapım bile belli
Galatasaray'ı yenen takıma FIFA'dan şok ceza

Galatasaray'ı yenen takıma şok ceza