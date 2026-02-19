OpenAI ve Paradigm, akıllı sözleşme güvenliği için yapay zeka aracı geliştiriyor

OpenAI ve önde gelen kripto yatırım şirketi Paradigm, akıllı sözleşme güvenliğini artırmaya yönelik ortak bir girişim başlattı. İki şirket, yapay zeka ajanlarının akıllı sözleşmelerdeki kritik güvenlik açıklarını tespit etme, yama yapma ve istismar etme becerilerini ölçmek için EVMbench adını verdikleri bir kıyaslama aracı geliştirdi.

AKILLI SÖZLEŞMELER MİLYARLARCA DOLARI GÜVENCEYE ALIYOR

OpenAI, yayımladığı blog yazısında, akıllı sözleşmelerin milyarlarca dolarlık varlığı güvence altına aldığını ve yapay zeka ajanlarının hem saldırganlar hem de savunucular için dönüştürücü bir potansiyele sahip olduğunu belirtti. Şirkete göre EVMbench, güvenlik açıklarını tespit etme ve sözleşmeleri değiştirme gibi farklı yetenek modlarının yanı sıra, yapay zeka ajanlarının korumalı bir Blockchain ortamında uçtan uca fon çekme saldırıları gerçekleştirme kapasitesini de test ediyor. Araç, 40 farklı denetimden derlenen 120 güvenlik açığını temel alıyor. Bu denetimler arasında açık kod yarışmaları ve Paradigm ile Stripe'ın birlikte geliştirdiği Layer 1 Blockchain ağı Tempo'nun güvenlik denetim süreci de yer alıyor.

GÜNCEL SALDIRILAR KONUNUN ACİLİYETİNİ ORTAYA KOYUYOR

EVMbench'in duyurulması, DeFi alanındaki güvenlik ihlallerinin gündemde olduğu bir döneme denk geldi. Bu ay DeFi borç verme protokolü Moonwell, yapay zeka desteğiyle yazılmış güvenlik açığı bulunan bir kodun istismar edilmesiyle saldırıya uğradı. Yine yakın bir tarihte, zincirler arası likidite protokolü CrossCurve, akıllı sözleşmelerindeki bir güvenlik açığını hedef alan saldırı sonucu birden fazla ağda yaklaşık 3 milyon dolarlık kayıp yaşadı.

Öte yandan rakip yapay zeka araştırma şirketi Anthropic de geçen yıl yayımladığı bir raporda, yapay zeka ajanlarının akıllı sözleşmelerdeki güvenlik açıklarını tespit edecek düzeye ulaştığını ve bu durumun kripto istismarlarının maliyetini düşürebileceğini öne sürmüştü.