Open USD stablecoin yarışında neden iddialı?

Open Standard tarafından geliştirilen ve bu yıl içinde faaliyete geçmesi beklenen Open USD, 140'tan fazla ortağın desteğiyle dijital ödemelerde dikkat çekici bir adım olarak değerlendiriliyor. Kurucu katılımcılar arasında Visa, Mastercard, American Express ve Coinbase'in yanı sıra Stripe, BlackRock, Google ve Standard Chartered gibi şirketler yer alıyor.

Diğer birçok stablecoinden farklı olarak Open USD, kurumsal kullanıcılar düşünülerek tasarlandı. Şirketler tokenları ücret ödemeden ve hacim kısıtı olmadan basıp geri alabiliyor, katılımcı ortaklar ise küçük bir yönetim ücreti sonrası rezervlerden elde edilen geliri paylaşıyor. Open Standard'ın yönettiği ortak temelli yönetişim yapısı, projeyi tek ihraççının kontrolündeki modellerden ayırıyor.

STABLECOİN AKIŞLARI 2030'DA 56,6 TRİLYON DOLARA ULAŞABİLİR

Stablecoinler hızla kripto ticaretinin aracı olmaktan çıkıp ana akım finans altyapısına dönüşüyor. Şirketler bunları sınır ötesi ödemeler, hazine operasyonları, satıcı uzlaşmaları ve işletmeler arası işlemler için giderek daha fazla değerlendiriyor. Bu alanlarda hız, düşük maliyet ve kesintisiz uzlaşma, geleneksel ödeme sistemlerine göre belirgin avantaj sunuyor.

Büyüme beklentisi de dikkat çekiyor. Piyasa araştırmalarına göre küresel stablecoin ödeme akışları 2030'a kadar 56,6 trilyon dolara ulaşabilir. FXC Intelligence ise toptan ve perakende sınır ötesi ödemelerde toplam pazarın 2032'ye kadar 320,2 trilyon dolara varacağını öngörüyor.

Open USD'nin çıkışı, stablecoin sektörü için elverişli bir döneme de rastladı. ABD Başkanı Donald Trump, Temmuz 2025'te GENIUS Yasası'nı imzalayarak ülkede ödeme stablecoinleri için ilk kapsamlı federal çerçeveyi oluşturdu. Rezervler, ihraççı denetimi ve tüketici korumaları konusunda daha net kurallar getiren düzenleme, kurumsal katılımı artırdı ve bankalar, ödeme ağları ile fintek şirketlerinin stablecoinleri ana akım hizmetlere entegre etme çabalarını hızlandırdı.

KART AĞLARI STABLECOİNİ YENİ ÖDEME RAYI SAYIYOR

Visa ve Mastercard'ın Open USD'ye katılımı, blok zinciri teknolojisi, tokenlaştırma ve stablecoin uzlaşmasına yıllardır yaptıkları yatırımı tamamlıyor. İki şirket için stablecoinler kart ağlarının yerini almıyor, özellikle sınır ötesi ve ticari ödemelerde yeni işlem akışlarını destekleyen ek bir ödeme rayı sunuyor. Kurumsal benimseme hızlandıkça her iki şirket de artan işlem hacminden ve dijital ödeme altyapısı, tokenlaştırma ile dolandırıcılık yönetimi gibi katma değerli hizmetlere yönelik talepten yararlanabilir.

American Express de ödeme yeniliğinin bir sonraki aşamasına hazırlanıyor. Open USD'ye katılım, şirkete ticari ödemeler, hazine yönetimi ve küresel para hareketi için stablecoin tabanlı çözümleri değerlendirme imkânı veriyor. Coinbase ise kurumsal stablecoin benimsemesinin artmasıyla saklama, cüzdan ve blok zinciri altyapısı hizmetlerine yönelik talepten kazançlı çıkabilir.

Yerleşik stablecoinlerin egemen olduğu rekabetçi bir pazara giren Open USD'nin geniş ortak koalisyonu, sektörün dijital paraya daha işbirlikçi bir yaklaşıma yöneldiğine işaret ediyor. Proje düşük maliyetli uzlaşma, paylaşımlı ekonomi ve ortak yönetişim vaadini yerine getirirse işletmelerin sınır ötesi para transferini yeniden biçimlendirebilir.