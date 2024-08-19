O kripto para birimi artık ilk 10 içinde değil

Kripto para piyasasının önemli oyuncularından Cardano'nun yerel kripto para birimi ADA, son dönemde ciddi bir sarsıntı yaşıyor. Bir zamanlar ilk 10 içinde sağlam bir yer edinen ADA, şimdi 11. sıraya gerilemiş durumda. Bu düşüş Cardano'nun 2023 başından beri süregelen pazar payı kaybının son göstergesi olarak dikkat çekerken, ADA'nın geleceği hakkında soru işaretleri oluşturuyor.

Cardano'nun Düşüşü Devam Ediyor

Kripto para piyasasında son dönemde yaşanan gelişmeler, Cardano'nun yerel kripto para birimi ADA'nın konumunu etkiledi. Uzun süredir ilk on kripto para birimi arasında yer alan ADA, kısa bir süre önce on birinci sıraya geriledi.

2022 yılında yaşanan zorlu piyasa koşullarının ardından kısa süreli bir toparlanma yaşayan ADA, 2023'ün başından itibaren pazar payında aşamalı bir düşüş yaşamaya başladı. Güncel piyasa verilerine göre ADA'nın piyasa değeri şu anda 11.9 milyar dolar civarında seyrediyor. Bu durum, ADA'yı TRON'un TRX tokenı ile sıkı bir rekabet içine sokmuş durumda.

Cardano ağının hikayesi, kurucusu Charles Hoskinson'ın Ethereum Blockchain projesinden ayrılmasının ardından 2017'de başladı. Bu platform, Bitcoin'in kullandığı UTXO defter yapısını korurken, Proof-of-Stake (PoS) mutabakat mekanizmasını başarıyla uygulayan öncü Blockchain ağlarından birisi olarak dikkat çekti.

ADA piyasaya ilk çıkışında sadece yüzde 0.3'lük bir pazar payına sahipti. 2017'deki kripto para rallisi sırasında değerini hızla artırdı. Cardano bu yükseliş trendini devam ettirerek, Mayıs 2021'de zirve noktasına ulaştı ve 77 milyar dolarlık piyasa değeriyle o dönemin en büyük dördüncü kripto para birimi konumuna yükseldi.

Yine son verilerine göre ADA'nın piyasa hakimiyeti 2021'in başlarında yüzde 0.66 seviyesindeyken, 2022'de yüzde 4.24'e kadar tırmandı. Son dönemde yaşanan gerilemeyle birlikte, ADA'nın güncel piyasa hakimiyeti yüzde 0.58 seviyesine indi.