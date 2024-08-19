Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

O kripto para birimi artık ilk 10 içinde değil

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cardano Blockchain ağının yerel kripto para birimi olan Cardano (ADA), piyasa değeri sıralamasında ilk ondan düşerek dikkatleri üzerine çekti. 2023 yılı başından itibaren süregelen bu düşüş, ADA'nın pazar payını kaybetmesine neden oldu. Cardano şu an 11.9 milyar dolarlık bir piyasa değeri ile TRON Blockchain ağının yerel kripto para birimi olan TRX tokenının gerisine düştü.

Kripto para piyasasının önemli oyuncularından Cardano'nun yerel kripto para birimi ADA, son dönemde ciddi bir sarsıntı yaşıyor. Bir zamanlar ilk 10 içinde sağlam bir yer edinen ADA, şimdi 11. sıraya gerilemiş durumda. Bu düşüş Cardano'nun 2023 başından beri süregelen pazar payı kaybının son göstergesi olarak dikkat çekerken, ADA'nın geleceği hakkında soru işaretleri oluşturuyor.

Cardano'nun Düşüşü Devam Ediyor

Kripto para piyasasında son dönemde yaşanan gelişmeler, Cardano'nun yerel kripto para birimi ADA'nın konumunu etkiledi. Uzun süredir ilk on kripto para birimi arasında yer alan ADA, kısa bir süre önce on birinci sıraya geriledi.

2022 yılında yaşanan zorlu piyasa koşullarının ardından kısa süreli bir toparlanma yaşayan ADA, 2023'ün başından itibaren pazar payında aşamalı bir düşüş yaşamaya başladı. Güncel piyasa verilerine göre ADA'nın piyasa değeri şu anda 11.9 milyar dolar civarında seyrediyor. Bu durum, ADA'yı TRON'un TRX tokenı ile sıkı bir rekabet içine sokmuş durumda.

Cardano ağının hikayesi, kurucusu Charles Hoskinson'ın Ethereum Blockchain projesinden ayrılmasının ardından 2017'de başladı. Bu platform, Bitcoin'in kullandığı UTXO defter yapısını korurken, Proof-of-Stake (PoS) mutabakat mekanizmasını başarıyla uygulayan öncü Blockchain ağlarından birisi olarak dikkat çekti.

ADA piyasaya ilk çıkışında sadece yüzde 0.3'lük bir pazar payına sahipti. 2017'deki kripto para rallisi sırasında değerini hızla artırdı. Cardano bu yükseliş trendini devam ettirerek, Mayıs 2021'de zirve noktasına ulaştı ve 77 milyar dolarlık piyasa değeriyle o dönemin en büyük dördüncü kripto para birimi konumuna yükseldi.

Yine son verilerine göre ADA'nın piyasa hakimiyeti 2021'in başlarında yüzde 0.66 seviyesindeyken, 2022'de yüzde 4.24'e kadar tırmandı. Son dönemde yaşanan gerilemeyle birlikte, ADA'nın güncel piyasa hakimiyeti yüzde 0.58 seviyesine indi.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

Kripto Para Ethereum Blockchain Kripto Para Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Ümit Karan hangi kanalda çıkıyor? Ümit Karan hangi kanala geçti 2024-25? AMEDSPOR MAÇI CANLI İZLE! Amedspor İstanbulspor CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı 19 Ağustos 2024? Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Bein Sports CANLI izle! Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Lecce Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lecce Atalanta CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Juventus Como maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Juventus Como CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Valladolid Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Valladolid Espanyol CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Amedspor İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Amedspor İstanbulspor CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Eyüpspor Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Eyüpspor Bodrumspor CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Hatayspor Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hatayspor Kasımpaşa CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Masterchef Deniz elendi mi, Deniz neden yok? MasterChef Simit tarifi! En güzel Simit tarifi! Simit tarifi nasıl yapılır? Simit için malzemeler! Engin Polat tahliye oldu mu? Engin Polat cezaevinden çıktı mı? Dilan Polat neden çıktı, tahliye edilme sebebi ne? Dilan Polat ÇIKTI MI? Dilan Polat serbest mi? Burak Sevinç kimdir? Burak Sevinç hayatı ve biyografisi! Burak Sevinç kaç yaşında, nereli? Bora Öztoprak kimdir? Bora Öztoprak hayatı ve biyografisi! Bora Öztoprak kaç yaşında, nereli? Tahliye ne demek, tahliye olunca ne oluyor? DİLAN POLAT CEZAEVİNDEN ÇIKTI | Dilan Polat'ın ilk görüntüleri! Dilan Polat tahliye oldu mu? DİLAN POLAT CEZAEVİNDEN ÇIKIŞ ANI İZLE | Dilan Polat bugün çıktı mı? VİDEO İZLE
title