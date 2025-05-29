Norveç merkezli K33 Bitcoin stratejisini başlattı

K33'ün Bitcoin hazine stratejisi, Strategy ve Metaplanet gibi öncü firmaların izinden gidiyor. CEO Torbjørn Bull Jenssen, Bitcoin'in küresel finansal sistemin ayrılmaz parçası haline geleceğine olan inancını vurgulayarak, güçlü bir bilanço oluşturma sürecini başlattıklarını açıkladı.

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K33, finansmanı 15 milyon İsveç kronu tutarında yeni hisse ihracı ve varantlar ile 6,2 milyon dolarlık dönüştürülebilir kredilerden oluşan bir kombinasyonla gerçekleştirdi. Şirket bu yaklaşımı sadece Bitcoin tutmak için değil, aynı zamanda stratejik bir araç olarak kullanmak amacıyla benimsiyor.

Jenssen, "Bitcoin'i uzun vadeli tutmanın yanı sıra stratejik bir etkinleştirici olarak kullanmayı planlıyoruz." dedi. Şirket bu hamleyle ticaret marjlarını iyileştirmek ve BTC destekli kredi gibi yeni hizmetler sunarak ürün yol haritasındaki bir sonraki aşamayı açığa çıkarmayı hedefliyor.

K33'ün bu yılın ilk çeyreği için geliri yıldan yıla yüzde 200 artışla 46,6 milyon dolar seviyesine ulaştı. Bu performans, şirketin Bitcoin odaklı büyüme stratejisinin etkisini gösteriyor.

Araştırma Başkanı Vetle Lunde'nin belirttiği üzere, Strategy gibi büyük Bitcoin alıcılarının son haftalarda alım hızlarını yavaşlatması, K33 gibi yeni oyuncular için zemin oluşturuyor. Bu durum, şirketin Bitcoin biriktirme kendine yer edinmesini kolaylaştırıyor.

Bitcoin şu anda 107.300 dolar seviyesinde işlem görürken, son 24 saatte yüzde 0,6 değer kaybetti. K33'ün bu piyasa koşullarında Bitcoin biriktirme kararı, şirketin uzun vadeli vizyonunu yansıtıyor.