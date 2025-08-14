Norveç devlet fonu kripto para stratejisini artırdı

Norveç Devlet Emeklilik Fonu, kripto para şirketleri aracılığıyla Bitcoin maruziyetini yüzde 192 artırarak 7.161 BTC'ye ulaştı. Dünyanın en büyük devlet varlık fonu, MicroStrategy yatırımını yüzde 133, Coinbase pozisyonunu yüzde 96 büyüterek toplam 1,2 milyar dolarlık kripto maruziyet elde etti. Bu hamle, devlet varlık fonlarının piyasaya girişinin güçlü bir işareti.

K33 Research verilerine göre Norveç Devlet Emeklilik Fonu, geçen yıl kripto para stratejik hamleleriyle dikkat çekti. Fonun portföyünde yer alan Strategy, Metaplanet ve Coinbase gibi şirketler aracılığıyla dolaylı Bitcoin maruziyeti kazanma stratejisi, geleneksel finans ile kripto para dünyası arasındaki bütünleşmenin güçlü bir göstergesi niteliği taşıyor.

Norveç Fonu Strategy ve Coinbase'de Pozisyon Artırdı

Norveç'in bu hamlesi, dünya genelindeki devlet varlık fonlarının kripto para birimlerine yönelik artan ilgisinin önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, devlet varlık fonlarının yasal kısıtlamalar nedeniyle doğrudan kripto para yatırımı yapamadığını, bu nedenle dolaylı yolları tercih ettiğini belirtiyor.

Wisconsin Eyaleti Devlet Yatırım Kurulu da benzer bir strateji izleyerek Bitcoin ETF'lerine 164 milyon dolarlık yatırım yapmıştı. Kurum daha sonra bu pozisyonunu 321 milyon dolara çıkarmış ancak mayıs ayında bir kısmını satarak Strategy'de 50 milyon dolarlık pozisyonu korumuştu.

Kazakistan'ın devlet varlık fonu da temmuz ayında varlıklarının bir kısmını kriptoya dönüştürmeyi planladığını duyurmuş, altın ve döviz rezervlerini de kripto para birimlerine yönlendirmeyi değerlendirdiklerini belirtmişti.

Bu gelişmeler, kripto para birimlerinin geleneksel finansal sistemle entegrasyonunun hızlandığını ve kurumsal yatırımcıların dijital varlıklara olan güveninin arttığını gösteriyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
