NFT satışları artarken hacimler düşüşte

NFT satışları artarken hacimler düşüşte
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NFT satışları 2025'in ilk yarısında 2,8 milyar dolara ulaşırken, satış sayıları yüzde 78 artış gösterdi. Ünlü rap müzik sanatçısı Snoop Dogg'un Telegram'da 30 dakikada 996 bin NFT satarak 12 milyon dolar gelir elde etmesi, dijital koleksiyonlara olan ilginin sürdüğünü kanıtladı. Uzmanlar düşük hacimli dönemin daha sağlıklı bir piyasa oluşturduğunu belirtiyor.

Nft piyasasında çelişkili bir durum yaşanıyor. CryptoSlam verileri 2025'in ilk yarısında küresel NFT satış hacimlerinin 2,82 milyar dolara ulaştığını gösterirken bu rakam 2024'ün ikinci yarısına kıyasla yüzde 4,61'lik küçük bir düşüş yaşandığını ortaya koyuyor. Bununla birlikte dikkat çekici bir gelişme olarak satış sayıları önceki döneme göre kayda değer artış gösterdi.

NFT Satışları 2,8 Milyar Dolara Ulaşırken Hacimler Düşüyor

Veri sağlayıcının DappRadar'ın hazırladığı rapor ise NFT işlem hacimlerinde daha dramatik bir düşüş yaşandığını belirtiyor. İkinci çeyrekte işlem hacimleri 823 milyon dolara düşerek önceki çeyreğin 1,5 milyar dolarlık seviyesine kıyasla yüzde 45'lik bir gerileme kaydetti.

Bununla birlikte alım-satım miktarı 2025'in ikinci çeyreğinde 12,5 milyon NFT satış sayısı ile önceki çeyreğe kıyasla yüzde 78'lik bir artış gösterdi. Bu durum uzmanlar tarafından NFT'lerin daha uygun fiyatlı hale geldiği ancak dijital koleksiyonlara olan ilginin kaybolmadığı şeklinde yorumlanıyor.

NFT platformu Rarible'ın pazarlama başkan yardımcısı Aubrey Terrazas, düşük hacimlerin daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir piyasanın işareti olduğunu belirtti. Terrazas, "Saf spekülasyondan gerçek fayda ve topluluk odaklı projelere geçiyoruz." açıklamasını yaptı.

Dikkat çekici bir gelişme olarak Amerikalı rap sanatçısı Snoop Dogg, çarşamba günü Telegram'da 996 bin NFT'yi 30 dakikada satarak 12 milyon dolarlık gelir elde etti. TON Blockchain ağında gerçekleşen bu başarı, NFT alanına olan ilginin sürdüğünü kanıtladı.

Sektör temsilcileri bu durumu NFT pazarının önceki hype döngülerini geçerek daha olgun bir aşamaya geçtiğinin göstergesi olarak değerlendiriyor. Çok zincirli büyüme ve yeni ağların yükselişi, NFT'lerin erişilebilirliğini ve uygun fiyatlı olmasını sağlıyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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