Netflix'in FTX dizisinde oyuncular netleşiyor: Sam Bankman-Fried'i kim canlandıracak?

FTX Skandalı Netflix'e Konu Oluyor

2022 yılında iflas eden FTX, yalnızca kripto para sektörünü değil, küresel finans gündemini de sarsmıştı. Hal böyleyken, bu çöküşün film ya da diziye uyarlanması kaçınılmazdı. Zaten daha skandal patladığı ay, birçok stüdyo film hakları için yarışa girmişti.

Julia Garner'ın Caroline Ellison'ı canlandırması kuvvetle muhtemel. Garner daha önce dijital dolandırıcı Anna Delvey rolüyle dikkat çekmiş ve Emmy adaylığı kazanmıştı. Netflix'in ödüllü dizisi Ozark'ta üç Emmy ödülü alan performansıyla da geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Hatta Garner'ın dizide yapımcı olarak da yer alabileceği konuşuluyor, ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Netflix'in projeye bir aşk hikâyesi ekseninde yaklaşacağı ve bu nedenle Sam Bankman-Fried'i canlandıracak oyuncunun kilit bir role sahip olacağı belirtiliyor. İddialara göre, bu rol için DAHMER dizisiyle tanınan Evan Peters ile görüşmeler sürüyor. Ancak bu bilgi Garner'ınki kadar kesin değil.

Oscar ödüllü senarist Graham Moore'un da projeye dahil olabileceği konuşuluyor. Ancak tüm bu gelişmelere rağmen henüz resmi bir anlaşma imzalanmış değil.

Kripto dünyası bugüne kadar pek çok filmle gündeme geldi. Örneğin, 2016'daki Bitfinex hack'i için de bir film planlanmıştı ancak proje yaklaşık altı aydır sessizliğe gömüldü.

Sinema sektöründe "geliştirme cehennemi" olarak adlandırılan bu tür belirsizlikler sıkça yaşanıyor. Yine de Netflix'in FTX çöküşünü konu alan bu dramatik yapımı, kripto dünyasına dair en çarpıcı uyarlamalardan biri olmaya aday.