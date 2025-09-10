Nasdaq'tan kripto para borsası Gemini'ye destek

Haberler

Nasdaq, Winklevoss kardeşlerin kripto para borsası Gemini'ye IPO öncesinde 50 milyon dolar stratejik yatırım yapacağını açıkladı. Bu ortaklıkla Nasdaq müşterileri kripto saklama hizmetlerine erişecek, Gemini ise Calypso platformunu kullanacak. Gemini, 300 milyon doların üzerinde fon toplamayı hedefleyerek ABD'nin üçüncü halka açık kripto borsası olmaya hazırlanıyor.

Kripto para sektörü, geleneksel finans kurumlarıyla entegrasyonunda yeni bir dönüm noktasına ulaştı. Nasdaq'ın Gemini'ye yaptığı bu stratejik yatırım, kurumsal fonların kripto sektörüne olan güveninin artması açısından kritik öneme sahip. Bu gelişme, Wall Street'in dijital varlıklara bakış açısını değiştiren faktörlerden biri olarak tarihe geçecek.

ABD'nin Üçüncü Halka Açık Kripto Borsası Hazırlıkları Tamamlandı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) dosyasında yer alan detaylara göre Nasdaq halka arz fiyatından sigorta indirimleri ve komisyonları düşülmüş hisse başına fiyattan 50 milyon dolar değerinde A Sınıfı adi hisse satın alacak. Bu anlaşma sayesinde Nasdaq'ın müşterileri Gemini'nin saklama ve staking hizmetlerine erişim sağlayacak.

Gemini kurumsal müşterileri ise ticaret teminatını yönetmek ve takip etmek için Nasdaq'ın Calypso platformunu kullanma imkânı elde edecek. Reuters'in konuya hâkim iki kişiye dayandırdığı habere göre planlar piyasa koşullarına bağlı olarak hala değişebilir.

Cameron ve Tyler Winklevoss kardeşlerin kurduğu Gemini, IPO'su aracılığıyla hisse başına 17,00 ve 19,00 dolar arasında 16.666.667 adet A Sınıfı adi hisse satmayı hedefliyor. Şirket ayrıca aracı kurumlara ek hisse satın alma için 30 günlük opsiyon vererek toplam 300 milyon doların üzerinde fon toplamaya odaklanıyor.

Gemini bu Cuma Nasdaq'ta "GEMI" kodu altında işlem görmeye başlayacak. Coinbase ve Bullish'in ardından ABD'de halka açılan üçüncü büyük kripto borsası unvanını kazanacak. Şirketin finansal rakamları geçen ay SEC'e sunulan dosyada açıklandı.

2025'in ilk yarısında 282,5 milyon dolar net zarar raporlayan Gemini'nin bu rakamı, bir önceki yılın aynı dönemindeki 41,4 milyon dolar zararla karşılaştırıldığında önemli bir artış gösteriyor. Düzeltilmiş EBITDA da aynı dönemlerde 32 milyon dolar kazançtan 113,5 milyon dolar zarara geçmiş durumda.

Serkan KÖSE
