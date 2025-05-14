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Nasdaq şirketi Solana (SOL) alımlarını hızlandırıyor

Nasdaq şirketi Solana (SOL) alımlarını hızlandırıyor
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DeFi Development Corp, 23,6 milyon dolar değerindeki son Solana (SOL) alımıyla toplam kripto varlıklarını 102,7 milyon dolara yükseltti. Nasdaq'ta işlem gören şirket, 172.670 SOL satın alarak toplam varlığını 595.988 SOL'a çıkardı. 24 milyon dolarlık özel yerleştirmeyle finanse edilen bu hamle, şirketin kripto stratejisinde önemli bir adım olarak dikkat çekiyor.

Gayrimenkul yazılım sektöründen kripto varlık yönetimine geçen DeFi Development Corp, Solana odaklı hazine oluşturma stratejisi hız kazandı. Eski Kraken yöneticileri tarafından yönetilen şirket, onuncu Solana alımını tamamlayarak büyük ölçekli kripto varlık yönetiminde önemli bir oyuncu haline geldi.

Eski Kraken Yöneticilerinin Yeni Hedefi 100 Milyon Dolarlık Solana

Kurumun bildirimine göre, son alım token başına ortalama 136,81 dolar fiyattan gerçekleşti. Toplam varlıkların staking ödülleri dahil 102,7 milyon dolara ulaştı.

Bu yatırım adımı, Salı günü kapanan 24 milyon dolarlık özel yerleştirmenin ardından geldi. Firma, elde edilen geliri "Solana'nın sürekli birikimi" dahil olmak üzere genel kurumsal amaçlar için kullanacağını açıkladı.

Nisan ayında gerçekleşen yönetim değişikliğiyle odağını tamamen değiştiren DeFi Development Corp, aynı zamanda kripto ekosisteminde kalıcı bir yer edinmeyi hedefliyor.

Şirketin hisse değeri, Solana alımlarının olumlu etkisiyle Nasdaq'ta yüzde 2,53 yükselirken, piyasa kapanışı sonrası alım satımlarda yüzde 5,67 değer kazandı.

Son olarak, şirketin 3,5 milyon dolara satın alacağı Solana doğrulayıcı işletmesi, SOL varlıklarını kendi kendine stake etme imkanı sağlayacak.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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