Mt. Gox Bitcoin ödemelerine hazırlanıyor

Mt. Gox yönetimi, alacaklılara geri ödeme son tarihini Ekim 2025'e erteleme kararı aldı. Gerekçe olarak, çok sayıda alacaklının geri ödeme prosedürlerini tamamlamaması ve bazı ödemelerde yaşanan sistem aksaklıkları gösterildi.

Mt. Gox Cüzdanlarında 3,1 Milyar Dolar Bekliyor

Mt. Gox'ın soğuk cüzdanlarından yapılan son büyük transfer, platformun yaklaşık bir aylık hareketsizliğini sonlandırdı. Transfer, 31,78 BTC ve 468,24 BTC olmak üzere iki ayrı işlemle gerçekleşti.

Borsanın geçmişi, kripto para dünyasının en büyük skandallarından birine sahne oldu. 2014 yılında yaşanan güvenlik ihlalleri ve hack olayları sonrasında iflas eden Mt. Gox, bir dönem küresel Bitcoin işlemlerinin yüzde 70'ini yönetiyordu.

Arkham verilerine göre Mt. Gox işaretli adreslerde hala yaklaşık 3,1 milyar dolar değerinde 44.905 BTC bulunuyor. Platform yönetimi, alacaklılara çift ödeme yapılması nedeniyle fazla ödemelerin iadesini talep etti.

Bu transferlerin Bitcoin fiyatları üzerindeki etkisi sınırlı kaldı. Kripto para birimi, 30 Ekim'deki 73.300 dolarlık zirvesinden yüzde 5,5'lik düşüşle 69.000 doların altını gördü. Uzmanlar, bu düşüşün transfer haberlerinden çok önce başladığına dikkat çekiyor.