Mt. Gox 739 milyon dolarlık Bitcoin'i iki adrese aktardı

Salı sabahı gerçekleşen işlemlerde Mt. Gox, mart ayından bu yana ilk kez büyük miktarda Bitcoin hareketi yaparak yaklaşık 739 milyon dolarlık BTC'yi iki ana adrese ve kendi sıcak cüzdanına transfer etti.

Saat 07:47'de (TSİ) Mt. Gox, soğuk cüzdanlarından 10.306 BTC'yi, yaklaşık 730,8 milyon dolar değerinde, "14FE...c9eq" adlı işaretsiz bir adrese aktardı. Aynı anda 116,3 BTC de kendi sıcak cüzdanına geçirildi.

İkinci hareket iki saat sonra geldi. Saat 09:46'da (TSİ) 116,3 BTC "1A4x...QNj4" adresine gönderildi. Aynı işlemde yaklaşık 1,19 dolar değerinde küçük bir miktar da Bitstamp'ın soğuk cüzdanına aktarıldı.

Arkham Intelligence zincir verilerine göre transfer edilen Bitcoinler henüz harcanmış değil. Salı günkü hareketler, borsanın cüzdanlar arasında yalnızca küçük miktarlar taşıdığı mart ayının ardından gerçekleşen ilk büyük Bitcoin transferini oluşturdu. Mt. Gox şu anda 34.504 BTC'ye, yaklaşık 2,43 milyar dolar değerinde, sahip.

ALACAKLI ÖDEMELERİ EKİM 2026'YA ERTELENDİ

Mt. Gox, alacaklılara yönelik ödemelere Temmuz 2024'te Kraken ve Bitstamp aracılığıyla başladı. Borsa yöneticisi geçen yıl son ödeme tarihini Ekim 2026'ya uzattı. Bu, 31 Ekim 2023'teki ilk tarihin ardından yaşanan üçüncü erteleme oldu. Geçmişte büyük Bitcoin hareketlerinin alacaklı dağıtımlarından önce gerçekleştiği görülse de mevcut transferlerin ödeme amacıyla kullanılıp kullanılmayacağı netlik kazanmadı.

Tokyo merkezli borsa, 2013'te dünya genelinde gerçekleşen Bitcoin işlemlerinin yaklaşık yüzde 70'ini karşılıyordu. 2014'te yaklaşık 850.000 BTC'nin çalınmasıyla iflas başvurusunda bulunmak zorunda kalan Mt. Gox'un alacaklıları, on yılı aşkın bir süredir ödeme bekliyor.

Burak KÖSE
