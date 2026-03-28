Haberler

Morgan Stanley Bitcoin ETF'si için en düşük ücreti teklif etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yatırım bankası Morgan Stanley, spot Bitcoin ETF'si için yüzde 0,14 yönetim ücreti önerdi. Onay alınması durumunda bu oran, 83 milyar dolarlık ABD spot Bitcoin ETF pazarında en düşük seviyeyi belirleyecek ve rakipler üzerinde doğrudan maliyet baskısı oluşturacak.

S-1 kayıt belgesine yansıyan bu teklif, piyasanın şu an en ucuz ürünü Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF'sinin (BTC) yüzde 0,15 ücretinin bir baz puan, BlackRock iShares Bitcoin Trust ETF'sinin (IBIT) yüzde 0,25 ücretinin ise 11 baz puan altında kalıyor. ETF analistlerinden James Seyffart, Morgan Stanley Bitcoin Trust'ın (MSBT) "büyük olasılıkla Nisan başında" piyasaya çıkacağını tahmin ederek bankanın bu hareketini "Büyük hamle. Ciddiye alıyorlar." sözleriyle özetledi.

Ücretin düşüklüğü dağıtım kanalı açısından da kritik bir anlam taşıyor. ETF analistlerinden Eric Balchunas'a göre bu oran, toplam 6,2 trilyon dolar varlık yöneten yaklaşık 16 bin finansal danışmanın ürünü müşterilerine önerirken çıkar çatışmasına düşme riskini ortadan kaldırıyor.

MORGAN STANLEY'NİN KRİPTO PARA STRATEJİSİ GENİŞLİYOR

Düzenleyici onay alınması, Morgan Stanley'yi spot Bitcoin ETF çıkaran ilk banka konumuna taşıyacak. Spot Bitcoin ETF'leri Bitcoin (BTC) fiyat hareketlerini doğrudan yansıttığından bu ücret düzeyi, pazarda yeni bir ücret rekabetinin başlangıcı olabilir.

Ocak ayının ilk haftasında Bitcoin ETF başvurusuyla birlikte Solana (SOL) ETF için de dosya sunuldu. Aynı hafta banka, Ethereum (ETH) staking ETF'si başvurusunu da tamamladı. Ocak sonunda dijital varlık ekibinin başına Amy Oldenburg getirildi.

Morgan Stanley, 18 Şubat'ta ulusal güven bankacılığı lisansı için başvuruda bulundu. Bu çerçevede belirli dijital varlıkların saklanması ve müşteriler adına alım-satım, takas ile staking hizmetleri sunulması hedefleniyor. Bitcoin ETF'si için önerilen saklama kurumları arasında Coinbase ve Bank of New York Mellon yer alıyor.

Serkan KÖSE
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

