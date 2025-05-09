MOODENG Fiyatı Neden Yükseldi?

Fiyat artışı, vadeli işlemlerdeki açık pozisyon miktarının sadece bir ayda 13,4 milyon dolardan 125 milyon dolara yükselmesiyle desteklendi. Yaklaşık yüzde 440'lık bu artış, yatırımcı ilgisinin hızla büyüdüğüne işaret ediyor.

Pozitif Sinyaller Art Arda Geliyor

MOODENG'in vadeli işlemler fonlama oranı da pozitife dönmüş durumda. Bu, long (yükseliş beklentisiyle) pozisyon alanların short (düşüş beklentili) pozisyonlara ücret ödediği anlamına geliyor. Piyasada yükseliş beklentisinin hâkim olduğu anlamına gelen bu gelişme, genel olarak olumlu bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

Zincir üstü veriler de bu tabloyu destekliyor. Son yedi gün içinde borsalardan toplam 3,5 milyon dolarlık MOODENG çıkışı yaşandı. Bu da yatırımcıların varlıklarını kendi cüzdanlarına çekerek satış baskısını azalttığını gösteriyor.

Binance Listeleme İddiaları Gündemde

MOODENG'in Binance spot pazarında listelenebileceğine dair söylentiler de topluluğun heyecanını artırıyor. Henüz resmi bir açıklama olmasa da token, halihazırda Binance Futures'ta işlem görüyor ve Coinbase, OKX, Bitget ve Gate.io gibi büyük borsalarda listelenmiş durumda.

Bu yükseliş, yalnızca MOODENG ile sınırlı değil. Bitcoin'in yeniden 100 bin doların üzerine çıkmasıyla memecoin piyasasında genel bir canlanma yaşanıyor. Toplam piyasa değeri son 24 saatte yüzde 15 arttı. Pepe, Pudgy Penguins, Popcat ve Mog Coin gibi diğer popüler meme coin'ler de yüzde 20 ila 50 arasında değer kazandı.

Teknik Görünüm Güçlü

MOODENG'in 4 saatlik grafik verilerine göre, fiyat yükseliş formasyonu olan boğa bayrağını yukarı yönlü kırmış durumda. Teknik analiz açısından bu, yükselişin devam edebileceğine işaret ediyor.

Ayrıca, 50 günlük hareketli ortalamanın hâlâ 200 günlük ortalamanın üzerinde seyretmesi, yükseliş trendinin sürdüğünü gösteriyor. MACD göstergesi de yukarı dönmüş durumda ve RSI göstergesi 94,7'ye çıkarak aşırı alım bölgesine girdi. Bu durum kısa vadede düzeltme riskini artırsa da meme coin'lerde bu tür aşırı alımlar uzun sürebiliyor.

Yükselişin sürmesi hâlinde, MOODENG'in bir sonraki psikolojik direnç seviyesi 0,20 dolar olabilir. Bu seviye aşılırsa, boğalar 4 Ocak'ta görülen yılın en yüksek seviyesi olan 0,31 doları hedefleyebilir.

Bitcoin Hakimiyeti Azalırsa Altcoinler Yükselebilir

Uzmanlar, Bitcoin hakimiyet oranının yüzde 72,92 seviyesine yaklaşması durumunda yatırımcıların altcoin'lere yönelmeye başlayabileceğini belirtiyor. Şu an için Bitcoin hakimiyeti yüzde 64,14 seviyesinde. Bu oran düşmeye devam ederse, MOODENG gibi meme coin'lerde yeni ralli dalgaları yaşanabilir.