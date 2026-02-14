Mirae Asset, kripto borsası Korbit'in yüzde 92 hissesini satın aldı

Güney Kore'nin önde gelen finansal kuruluşlarından Mirae Asset Financial Group, kripto para borsası Korbit'te yüzde 92,06 oranında kontrol hissesi edindi. Grubun danışmanlık kolu Mirae Asset Consulting, cuma günü yayımladığı kamuoyu aydınlatma duyurusunda, Korbit'in 26,9 milyon hissesini 133,5 milyar Güney Kore wonu (92,27 milyon dolar) karşılığında satın alma kararı aldığını açıkladı. İşlemin tamamlanmasının ardından Mirae Asset Consulting, borsanın çoğunluk hissedarı konumuna geçecek.

HİSSELER NEXON VE SK GROUP'TAN DEVRALINDI

Söz konusu hisseler büyük ölçüde Korbit'in önceki ana hissedarlarından satın alındı. Satıcılar arasında Güney Koreli oyun devi Nexon'un holding şirketi NXC ile SK Group'un iştirakleri yer alıyor. SK Group bünyesindeki IoT şirketi SK Planet, ayrı bir duyuruda 9,22 milyon Korbit hissesini 45,7 milyar won (31,6 milyon dolar) karşılığında sattığını bildirdi. İşlem, düzenleyici onaylara tabi olarak tamamlanacak.

Mirae Asset Consulting, satın almanın amacını "dijital varlıklara dayalı gelecek büyüme ivmesini yakalamak" olarak tanımladı. Satın alma, finansal grubun "Mirae Asset 3.0" stratejisi ile uyumlu ve dijital varlıkları geleneksel finansal hizmetlerine agresif bir şekilde entegre etme planlarının parçası.

GELENEKSEL FİNANS İLE KRİPTO ARASINDA YAKINLAŞMA

Korbit, işlem hacmi sıralamasında Güney Kore'nin dördüncü büyük kripto para borsası konumunda ve son 24 saatte yaklaşık 95 milyon dolarlık işlem hacmi kaydetti. Yerel piyasanın baskın oyuncusu Upbit ise aynı dönemde 1,8 milyar dolarlık işlem hacmine ulaştı. Mirae Asset Financial Group'un yönetimi altındaki varlıkların ise geçen eylül itibarıyla 1.000 trilyon wonu (721 milyar dolar) aştığı raporlanmıştı.

Bu hamle, Güney Kore'de geleneksel finans ile kripto platformları arasında hız kazanan konsolidasyon sürecinin son halkası oldu. Geçen kasımda internet devi Naver'ın finansal kolu, Upbit'in ana şirketi Dunamu'yu hisse takası yoluyla bünyesine katmıştı.