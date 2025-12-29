Mirae Asset, Korbit'i satın almak için masada

Konu hakkında bilgi sahibi olan kaynaklara göre satın alma sürecini grubun finansal olmayan iştiraki Mirae Asset Consulting yönetiyor. Şirket, Korbit'in ana hissedarlarıyla niyet mektubu imzaladı. Borsanın en büyük hissedarı, oyun devi Nexon'un holding şirketi NXC olup, yüzde 60,5'lik paya sahip. SK Planet ise 2021'de yaptığı 90 milyar won'luk yatırımla yüzde 31,5 hisseye sahip bulunuyor.

GELENEKSEL FİNANS KRİPTOYA YÖNELİYOR

2013 yılında kurulan Korbit, Güney Kore'nin ilk kripto borsası ve dünyada Bitcoin-Kore wonu işlem çiftini sunan ilk platform olma özelliğini taşıyor. Ancak öncü konumuna rağmen borsa, CoinGecko verilerine göre şu anda yurtiçi işlem hacminin yüzde 1'inden azını oluşturuyor. Son 24 saatlik verilere bakıldığında Upbit 716 milyon doların üzerinde, Bithumb ise yaklaşık 298 milyon dolarlık işlem hacmiyle piyasaya hâkim durumda.

Mirae Asset'in işlemi danışmanlık kolu üzerinden yürütmesi, Güney Kore'nin 2017'de uygulamaya koyduğu finans şirketlerini kripto işletmelerinden ayıran politikayı aşmaya yönelik bir hamle olarak değerlendiriliyor. Mirae Asset Consulting, grubun finansal olmayan iştiraki olmakla birlikte Mirae Asset Global Investments'ın yüzde 36,92'sine sahip ve holding yapısının tepesinde yer alıyor.

Bu görüşmeler, geçen ay Naver Financial'ın pazar lideri Upbit'in işletmecisi Dunamu ile hisse takası yoluyla birleşeceğini duyurmasının ardından geldi. Her iki gelişme, Güney Kore'nin kurumsal yatırım kısıtlamalarını kaldırmaya hazırlandığı bir dönemde geleneksel finans sektörünün lisanslı kripto altyapılarına olan ilgisinin arttığına işaret ediyor.

Korbit, Herald Economy'ye yaptığı açıklamada "Teyit edebileceğimiz bir bilgi bulunmuyor." ifadesini kullandı.