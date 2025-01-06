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MicroStrategy ve Metaplanet Bitcoin alımlarını hızlandırıyor

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MicroStrategy ve Metaplanet, Bitcoin'in 100 bin dolarlık psikolojik eşiğe yaklaşmasıyla milyarlarca dolarlık yatırım planlarını açıkladı. MicroStrategy hisse senedi aracılığıyla fon toplarken, Metaplanet yıl sonuna kadar 10.000 Bitcoin satın almayı hedefliyor.

Bitcoin fiyatları 100 bin dolara yaklaşırken, MicroStrategy ve Metaplanet büyük alımlar planlıyor. MicroStrategy, 2025 başlarında finansman toplamayı; Metaplanet ise yıl içinde 10.000 Bitcoin almayı hedefliyor. Bu hamleler, kripto para piyasasında yeni bir dönemi başlatabilir.

MICROSTRATEGY VE METAPLANET'TEN MİLYARLARCA DOLARLIK BİTCOİN HAMLESİ

Kripto para piyasasının amiral gemisi Bitcoin'in 100 bin dolar seviyesine yaklaştığı bugünlerde, kurumsal yatırımcılar pozisyonlarını güçlendirmeye devam ediyor. Özellikle MicroStrategy ve Metaplanet'in yeni yatırım planları, piyasada heyecan yaratıyor.

Teknoloji devi MicroStrategy, 2025'in ilk çeyreğinde tercihli hisse senedi ihracı yoluyla 2 milyar dolarlık yeni kaynak oluşturmayı planlıyor. Bu kaynağın tamamının Bitcoin alımında kullanılması öngörülüyor. Şirketin hâlihazırda 44 milyar dolar değerinde Bitcoin varlığı bulunuyor.

Diğer yandan, Japonya merkezli yatırım şirketi Metaplanet de Bitcoin yatırımlarını artırma kararı aldı. Şirketin CEO'su Simon Gerovich, 2025 yılı içerisinde 10 bin Bitcoin almayı hedeflediklerini açıkladı. Mevcut piyasa koşullarında bu miktar yaklaşık 1 milyar dolara denk geliyor.

Gerovich, "Hem Japonya'da hem de küresel ölçekte Bitcoin'in yaygınlaşması için mevcut iş ortaklıklarımızdan faydalanacağız." açıklamasında bulundu. Asya'nın önde gelen kurumsal Bitcoin yatırımcılarından olan Metaplanet'in şu anda 175 milyon dolarlık Bitcoin varlığı bulunuyor. Şirketin toplam piyasa değeri ise 830 milyon dolar civarında seyrediyor.

MicroStrategy cephesinde ise "21/21 Planı" dikkat çekiyor. Şirket, gelecek üç yıl içinde 21 milyar dolar öz sermaye ve 21 milyar dolarlık sabit getirili araç toplamayı hedefliyor. Şirketin kurucu ortağı ve yönetim kurulu üyesi Michael Saylor, sosyal medya üzerinden paylaştığı Bitcoin alım grafiğiyle yeni yatırım sinyalleri verdi.

Asya piyasalarında Bitcoin, opsiyon piyasalarındaki toparlanmayla birlikte 99.700 dolar seviyesini aşarak tarihi rekor olan 100 bin dolar sınırına oldukça yaklaştı.

MicroStrategy ve Metaplanet Bitcoin alımlarını hızlandırıyor
Burak KÖSE
Burak KÖSE
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