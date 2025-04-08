MicroStrategy neden Bitcoin alımını durdurdu?

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunulan belgelerde, şirketin kripto piyasasındaki düşüşler nedeniyle şu anda yaklaşık 5.91 milyar dolar zarar yazdığı belirtildi.

Bu duraklamanın arkasında iki olasılık var: Ya Strategy daha uygun piyasa koşullarını bekliyor ya da yaşadığı büyük zararlar yüzünden temkinli davranmak zorunda kaldı. Her iki durumda da bu hamle, kurumsal yatırımcılar arasında artan bir tedirginliğe işaret edebilir.

Satın Alma Molası: Stratejik Karar mı, Likidite Sıkıntısı mı?

Michael Saylor'ın liderliğinde Bitcoin alımına başlayan Strategy, bu alanda en büyük kurumsal yatırımcılardan biri hâline geldi. 2025 yılında yaklaşık iki milyar dolarlık iki büyük BTC alımı gerçekleştirdi.

Ancak geçen hafta yayımlanan Form 8-K belgesine göre, şirket bu kez ne BTC aldı ne de yeni hisse ihracı yaptı.

Aslında bu yıl ilk kez Bitcoin alımını durdurmuyorlar. Şubat ayında da benzer bir ara verilmişti. Fakat bu seferki duraklama daha kritik çünkü ABD'de olası bir resesyon endişesi piyasaları etkiliyor.

Bu bekleyiş, Strategy'nin piyasadaki belirsizlik karşısında temkinli davrandığını ve fiyatların daha da düşebileceğini düşündüğünü gösterebilir. Piyasada hem kripto hem geleneksel finans tarafında ciddi likidite çıkışları yaşanırken, kurumsal BTC yatırımcıları da ağır kayıplar verdi.

Şirket, sürekli alım stratejisini durdurarak daha fazla zarar riskini sınırlamak istiyor olabilir.

Kayıplar Büyük, Endişeler Daha Büyük

Form 8-K raporuna göre, şirketin BTC pozisyonunda toplamda 5.91 milyar dolarlık gerçekleşmemiş zarar bulunuyor. Zaten bir süredir şirketin likidite durumu, vergi yükümlülükleri ve borç oranı ciddi şekilde tartışılıyordu.

Kripto topluluğunda bazı isimler durumu sert bir şekilde eleştiriyor. Sosyal medyada paylaşım yapan Edward Farina, şu ifadeyi kullandı:

"Michael Saylor'ın BTC alım ortalaması yaklaşık 67,500 dolar. BTC yüzde 15 düşerse MicroStrategy ciddi zararda olur. Bu, vizyoner bir CEO ile kendini tanrı sanan bir kaldıraç delisi arasındaki ince çizgi."

Strategy için Sıradaki Hamle Ne?

MicroStrategy, Bitcoin piyasasında güvenin sembollerinden biri. Eğer bu şirket BTC satarsa, piyasa bunu anında fark eder. Şirketin en küçük strateji değişikliği bile yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor.

Belirsizlik ortamında bazı yatırımcılar, Strategy hisselerine karşı yeni ETF araçları geliştirerek şirketin çöküşüne oynamaya başladı. Peki, sıradaki adım ne olacak?

Şirketin kurucusu Michael Saylor şimdilik sessiz. Bazıları, şirketin piyasanın dibi görmesini beklediğini ve tekrar yüklü bir BTC alımı yapabileceğini düşünüyor. Diğer bir ihtimal ise, borç baskısı ve zararlar yüzünden harekete geçecek gücünün kalmamış olması...

Her halükârda, bu tür temkinli adımlar, kripto piyasasında kurumsal yatırımcıların genel olarak daha temkinli davranmaya başladığının işareti olabilir.