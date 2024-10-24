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MicroStrategy kurucusu Michael Saylor geri adım attı

MicroStrategy kurucusu Michael Saylor geri adım attı
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MicroStrategy'nin kurucusu Michael Saylor, kripto varlıkların BlackRock ve Fidelity gibi düzenlenmiş kurumlar üzerinden tutulması gerektiğini savunmasının ardından gelen tepkiler üzerine öz saklamayı desteklediğini açıkladı. Ethereum kurucusu Vitalik Buterin, Saylor'ın düzenlenmiş saklama yönündeki söylemlerini "kafayı yemişlik" olarak nitelendirmişti.

Spot Bitcoin (BTC) ETF'lerinin piyasaya sürülmesiyle kripto varlıkların saklanması konusundaki görüş ayrılıkları yeni bir boyut kazandı. Kurumsal yatırımcıların Bitcoin piyasasına girişi hızlanırken, öz saklama ve merkezi saklama arasındaki gerilim artış gösterdi.

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Michael Saylor, X (eski adıyla Twitter) platformunda yaptığı gönderide "İstekli ve yapabilecek durumda olanlar için öz saklamayı, herkes için öz saklama hakkını ve küresel olarak bireyler ve kurumlar için saklama biçimini ve saklayıcıyı seçme özgürlüğünü destekliyorum." dedi.

NZ Herald'a verdiği röportajda Saylor, Bitcoin'in düzenlenmiş kurumlar aracılığıyla tutulmasının daha güvenli bir seçenek olacağını öne sürdü. Bu açıklamalarına yönelik endişelere yanıt olarak, eleştirilerin "paranoyak kripto anarşistlerinden" geldiğini söyledi.

Casa kurucu ortağı ve CTO'su Jameson Lopp, öz saklamanın merkeziyetsizliği sürdürmek için hayati önem taşıdığını savundu Bitcoin öncüsü Max Keiser ise son açıklamaların "Bitcoin'in düzelttiği eski, merkezi bankacılık dolandırıcılarını tercih etme" eğilimini yansıttığını belirtti.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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