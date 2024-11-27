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MicroStrategy Bitcoin alımlarına devam edecek

MicroStrategy Bitcoin alımlarına devam edecek
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Michael Saylor liderliğindeki MicroStrategy, 386.700 Bitcoin (BTC) varlığıyla kurumsal kripto yatırımlarında yeni bir sayfa açtı. Şirketin 36 milyar dolarlık Bitcoin varlığına karşın 85,5 milyar dolarlık piyasa değeri, finans çevrelerinde tartışma konusu oldu.

MicroStrategy'nin dönüşümü dikkat çekici boyutlara ulaştı. Beş yıl önce kurumsal zeka firması olarak faaliyet gösteren şirket, bugün Amerika'nın en büyük 100 halka açık şirketinden biri konumunda bulunuyor. Bu başarı, Bitcoin odaklı yatırım stratejisinin bir sonucu olarak görülüyor.

MicroStrategy Hisseleri Bitcoin Değerinin 2.4 Katına Ulaştı

MicroStrategy'nin Bitcoin alım stratejisi finansal çevrelerde yankı buldu. Şirket, 18-24 Kasım tarihleri arasında 5,4 milyar dolarlık yeni Bitcoin alımı gerçekleştirdi. Bu hamle, şirketin şimdiye kadarki en büyük kripto para yatırımı olarak kayıtlara geçti.

Kurumsal ilgi artmaya devam ediyor. Vanguard Group, dünyanın ikinci büyük varlık yöneticisi olarak MSTR hisselerindeki pozisyonunu on kat artırdı. Şirketin hisseleri, SPDR S&P 500 ETF Trust ve Tesla'yı geride bırakarak en çok işlem gören yatırım aracı haline geldi.

MicroStrategy'nin gelecek planları daha da agresif gözüküyor. Şirket, "21/21 Planı" kapsamında üç yıl içinde 42 milyar dolar kaynak toplamayı hedefliyor. Bu kaynağın yarısı öz sermaye, diğer yarısı ise sabit getirili ihraçlardan elde edilecek.

Finans uzmanları şirketin stratejisine farklı açılardan değerlendiriyor. Bazı analistler Bitcoin'in değer artışını vurgularken, diğerleri artan borç yükünü risk faktörü olarak görüyor. The Future Fund'ın yönetici ortağı Gary Black, şirket hisselerinin gerçek değerinin çok üzerinde işlem gördüğünü belirtiyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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