MicroStrategy 12 haftalık Bitcoin alım serisini sonlandırdı

İş zekası şirketi MicroStrategy, Bitcoin yatırım politikasında önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Şirket, 27 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında yeni Bitcoin alımı yapmazken, mevcut portföyünün değeri 44 milyar doları aştı. Bu gelişme, kurumsal kripto yatırımlarında yeni bir dönemin başlangıcına işaret ediyor.

MicroStrategy 44 Milyar Dolarlık Bitcoin Varlıklarını Koruyor

MicroStrategy'nin toplam Bitcoin varlıkları, şirket kurucu ve CEO'su Michael Saylor'ın açıklamasına göre ücretler ve masraflar dahil yaklaşık 30,4 milyar dolarlık toplam maliyetle elde edildi. Şirket, Bitcoin başına ortalama 64.511 dolar ödedi.

Şirket, "21/21 planı" kapsamında Bitcoin alımları için 42 milyar dolarlık öz sermaye arzı ve sabit getirili menkul kıymetleri hedefliyor. 26 Ocak itibarıyla satış için yaklaşık 4,35 milyar dolar değerinde hisse bulunuyor.

MicroStrategy ayrıca daha fazla Bitcoin alımını finanse etmek için 563,4 milyon dolarlık ek imtiyazlı hisse senedi planına yönelik güçlü bir talep gördü. Mizuho Securities, şirketin sermaye artırım hedeflerini aşma yolunda olduğunu belirterek Bitcoin fiyatının önümüzdeki üç yılda yüzde 30 daha artma olasılığı olduğunu öngörüyor.

Şirketin hisseleri son bir yılda yüzde 567'den fazla kazanç sağladı. TradingView verilerine göre MicroStrategy hisseleri cuma günü yüzde 1,6 düşüşle 334,79 dolardan kapanırken, pazartesi günü piyasa öncesi işlemlerde yüzde 7,3 düşüşte işlem görüyor.