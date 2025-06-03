Michael Saylor daha fazla Bitcoin almak için harekete geçti

Michael Saylor daha fazla Bitcoin almak için harekete geçti
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Michael Saylor'ın şirketi Strategy, daha fazla Bitcoin satın almak amacıyla 250 milyon dolarlık yeni bir süresiz imtiyazlı hisse senedi arzı planlıyor.

Bitcoin satın alma politikalarıyla öne çıkan Strategy (eski adıyla MicroStrategy), daha fazla Bitcoin alımını finanse etmek amacıyla yeni bir tür süresiz imtiyazlı hisse senedinin halka arzı yoluyla 250 milyon dolar toplamayı hedefliyor.

Bitcoin Alımları İçin 250 Milyon Dolarlık Hamle

Bitcoin yatırımlarıyla tanınan Strategy şirketi, daha fazla Bitcoin satın alabilmek için yeni bir finansman yöntemi deniyor. Eski adıyla MicroStrategy olarak bilinen şirket, 250 milyon dolar değerinde süresiz tercihli hisse senedi ihraç etmeyi planlıyor.

Şirketin kısa bir süre önce yaptığı açıklamaya göre STRD koduyla işlem görecek yüzde 10 Series A Perpetual Stride Tercihli Hisse Senedi'nden 2,5 milyon adet ihraç edilecek. Her bir hisse 100 dolardan satışa sunulacak. Elde edilecek gelir, ek Bitcoin alımları ve işletme sermayesi ihtiyaçları için kullanılacak.

Süresiz tercihli hisse senetleri genellikle vade tarihi olmaksızın sabit temettü ödeyen ve adi hisse senetlerine göre öncelikli ödeme hakkına sahip menkul kıymetler olarak öne çıkıyor. Strategy'nin bu ihracı kurumsal yatırımcılar ve seçilmiş bireysel yatırımcılara açık olacak.

Bu yeni finansman aracı, Strategy'nin Bitcoin alımlarını fonlama yöntemlerine bir yenisini ekliyor. Şirket bugüne kadar Bitcoin alımlarını ağırlıklı olarak adi hisse senedi ve dönüştürülebilir tahvil ihraçlarıyla finanse etmişti.

Strategy, şirket web sitesinde yer alan verilere göre 580.955 Bitcoin ile dünyanın açık ara en büyük kurumsal Bitcoin sahibi konumunda bulunuyor. Bu miktar, güncel fiyatlarla 61,7 milyar doların üzerinde bir değere karşılık geliyor. BitcoinTreasuries.NET verilerine göre Strategy'nin Bitcoin varlıkları, halka açık diğer 117 Bitcoin sahibi şirketin toplamının iki katından fazla.

250 milyon dolarlık bu yeni kaynak, Bitcoin'in 106.325 dolardan işlem gördüğü mevcut piyasa fiyatlarıyla şirketin yaklaşık 2.351,8 Bitcoin daha satın almasına imkan tanıyacak. Son olarak Strategy kısa bir süre önce 75 milyon dolarlık Bitcoin alımı gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
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