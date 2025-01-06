MiCA düzenlemesi kripto para sektörüne yeni bir boyut kazandırıyor

Dünyanın ilk kapsamlı kripto düzenleyici çerçevesi olan MiCA, kripto sektörünü yeni bir döneme hazırlıyor. Kurumsal odaklı düzenleme ve Blockchain altyapı firması Fideum'un CTO'su Dmitrij Radin, başlangıçtaki aşırı düzenleme endişelerine rağmen MiCA'nın uzun vadede sektörün olgunlaşmasına katkı sağlayacağını belirtiyor.

Avrupa Kripto Düzenlemesi Bireysel Yatırımcıları Yakından İlgilendiriyor

Avrupa Birliği'nin MiCA düzenlemesi, kripto varlık hizmet sağlayıcıları için yeni bir dönem başlatıyor. Bireysel yatırımcılar, daha fazla kişisel ve finansal veri sunacak. Bu veriler detaylı bir inceleme sürecinden geçecek.

Societe Generale, euro bazlı stablecoin için Bitpanda ile iş birliği yaptı. Kripto ödeme firması MoonPay de Hollanda'da MiCA onayı kazandı.

Düzenleme, Blockchain protokollerinin MiCA standartlarına uyum sağlamasını gerekli kılıyor. Avrupa hükümetleri, erken uygulama aşamasında uyumsuz platformlara karşı yasal işlem başlatabilecek.

Radin'e göre düzenleme, piyasanın olgunlaşmasına yardımcı olacak ve daha fazla fon ile kullanıcı çekecek. Bu süreç, kripto endüstrisinin güvenilirliğini artıracak.