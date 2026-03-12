Haberler

Metaplanet Japonya'da iki yan kuruluş kurdu

Bitcoin hazine şirketi Metaplanet, Japonya'daki Bitcoin ekosistemini desteklemek amacıyla iki yeni yan kuruluş kurduğunu ve ilk yatırımını yen bazlı stablecoin ihraççısı JPYC Inc.'e 400 milyon yen ayırarak yaptığını açıkladı.

Metaplanet CEO'su Simon Gerovich, yönetim kurulunun tamamına sahip olunan iki yeni yan kuruluşun kurulmasını onayladığını duyurdu. Şirketin girişim sermayesi kolu olarak yapılandırılan Metaplanet Ventures, önümüzdeki birkaç yılda Japonya'daki Bitcoin finansal altyapısına 4 milyar yen yatırım yapmayı hedefliyor.

YATIRIMLAR BORÇ VERME, ÖDEME VE UYUM ALANLARINA YÖNELECEK

Şirketin açıklamasına göre yatırımların borç verme, ödeme sistemleri, saklama, stablecoin, türev ürünler ve uyum alanlarına yönelmesi planlanıyor. Buna ek olarak, erken aşama girişimciler ile geliştiricilere yönelik bir kuluçka merkezi ve hibe programı da başlatılacak.

Metaplanet Ventures'ın ilk yatırımı, yen bazlı stablecoin JPYC'nin ihraççısı JPYC Inc. oldu. Şirket, Seri B yatırım turu kapsamında JPYC Inc.'e 400 milyon yen yatırım yaptı. Japonya'nın ilk lisanslı stablecoin'i olarak bilinen JPYC, Ekim 2025'te piyasaya sürüldü. Şirketin verdiği bilgiye göre JPYC, banka mevduatları ve devlet tahvilleri aracılığıyla yen ile bire bir sabitini koruyor. Stablecoin, Avalanche, Ethereum ve Polygon dahil birden fazla Blockchain ağında çalışıyor.

Şirketin Miami merkezli diğer yan kuruluşu Metaplanet Asset Management olacak. Metaplanet, bu birimi Asya ile Batı sermaye piyasalarını buluşturan bir dijital kredi ve Bitcoin sermaye piyasaları platformu olarak konumlandırıyor. Birimin, Bitcoin odaklı yatırım ürünleri, sermaye piyasaları danışmanlığı ve ilgili düzenleyici altyapı çalışmalarına odaklanması planlanıyor.

Metaplanet'in resmi internet sitesindeki bilgilere göre şirket, 35.102 BTC ile yaklaşık 2,45 milyar dolar büyüklüğünde bir varlığa sahip. Şirketin Tokyo'da işlem gören hisseleri perşembe gün içi işlemlerde yüzde 1,9 düşüşle 362 yene geriledi. ABD'de işlem gören MTPLF hisseleri ise çarşamba gününü yüzde 5,53 artışla 2,29 dolardan tamamladı.

Burak KÖSE
