Metaplanet, dördüncü çeyrekte 451 milyon dolarlık Bitcoin aldı

Metaplanet CEO'su Simon Gerovich, X üzerinden yaptığı açıklamada şirketin dördüncü çeyrekte 451,06 milyon dolar harcayarak ortalama 105.412 dolar fiyattan Bitcoin aldığını duyurdu. Şirketin toplam Bitcoin varlığı 35.102 adede ulaşırken, bu varlıklar için ödenen toplam bedel 3,78 milyar doları, ortalama alım fiyatı ise 107.606 doları buluyor.

DÜŞÜŞ ALIMLARIN DEĞERİNİ ERİTTİ

Bitcoin, dördüncü çeyrekte yoğun volatilite yaşadı. Ekim başında 126.080 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesini gören lider kripto para, birkaç hafta içinde 85.000 doların altına geriledi. Haber saatinde 88.400 dolardan işlem gören Bitcoin, son 24 saatte yüzde 2,4 değer kaybetti.

Güncel fiyatlarla Metaplanet'in dördüncü çeyrek alımları 374 milyon dolar değerinde, yani harcanan miktarın yüzde 17 altında. Şirketin toplam Bitcoin varlığının piyasa değeri ise 3,06 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Bitcoin ve diğer büyük kripto varlıklardaki düşüş, Metaplanet dahil Bitcoin hazine şirketi hisselerinde geniş çaplı bir satış dalgasına yol açtı. Şirketin ABD'deki OTC Markets üzerinde işlem gören hisseleri Pazartesi günü yüzde 4,26 düşerek 2,70 dolara geriledi. Bu fiyat, Mayıs ayında görülen 15 doların üzerindeki yıllık zirvenin oldukça gerisinde kaldı. Tokyo Borsası'nda işlem gören hisseler ise Salı günü yüzde 7,95 düşerek 405 yen seviyesinde kapandı.

Metaplanet, Ekim ayında BTC varlığının altında işlem gören hisse değerini yükseltmek amacıyla 500 milyon dolarlık kredi kolaylığı açıklamıştı. Şirket bu kaynağı hem hisse geri alımları hem de yeni Bitcoin alımları için kullanırken, aynı zamanda yurt dışı yatırımcılara yönelik yeni hisse ihracıyla da sermaye artırdı.

Şirket daha önce Bitcoin varlığının krediye oranla güçlü bir teminat sağladığını ve borçlanma limitlerinin önemli fiyat dalgalanmalarında bile yeterli tampon bırakacak şekilde belirlendiğini açıklamıştı. Metaplanet'in resmî web sitesi, şirketin BTC hazinesine göre değerini gösteren mNAV oranının 1,02 olduğunu gösteriyor. Bu rakam, şirketin Bitcoin varlığına göre hafif bir primle işlem gördüğü anlamına geliyor.