Metaplanet Bitcoin rezervini güçlendirmeye devam ediyor

Metaplanet Bitcoin rezervini güçlendirmeye devam ediyor
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Japonya merkezli teknoloji şirketi Metaplanet, Bitcoin (BTC) yatırımlarını artırmak için 4 milyar Japon yeni (26,1 milyon dolar) değerinde sıfır faizli tahvil ihraç etti. Şirket, 2026 sonuna kadar Bitcoin varlıklarını 21 bin BTC'ye çıkarmayı hedefliyor. EVO Fund tarafından desteklenen bu finansman ile şirket, agresif Bitcoin alım stratejisini sürdürüyor.

Metaplanet'in Bitcoin yatırımları şirketin piyasa değerini son bir yılda yüzde 11.800 artırdı. Şirket, yüksek borç seviyeleri ve sürekli yen değer kaybı ile karakterize edilen Japonya ekonomik ortamında, Bitcoin'i alternatif bir değer saklama aracı olarak değerlendiriyor.

Metaplanet Bitcoin Stratejisini Artırmak İstiyor

Asya'nın Microstrategy'si olarak anılan Metaplanet, 28 Ocak itibarıyla yaklaşık 1.762 BTC'lik varlığa sahip. Şirketin 2025'in dördüncü çeyreği için belirlediği 10 bin Bitcoin hedefi, mevcut fiyatlarla 957 milyon dolarlık bir yatırıma denk geliyor.

Şirketin hisse performansı, Bitcoin odaklı stratejisiyle dikkat çekiyor. Son bir yılda hisse değeri yüzde 5.250 yükselirken, şirketin hissedar sayısı da 50 bin yeni yatırımcı ile yüzde 500 artış gösterdi.

Metaplanet'in bu hamlesi, küresel kripto para sektöründe kurumsal Bitcoin yatırımlarının artışına işaret ediyor. Strategy (eski adıyla MicroStrategy) ve Semler Scientific gibi şirketlerin başarılı örneklerini takip eden bu yaklaşım, Bitcoin'in kurumsal yatırımcılar için bir değer saklama aracı olarak önemini vurguluyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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