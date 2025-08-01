Metaplanet Bitcoin alımlarını artırmak için harekete geçti

Metaplanet Bitcoin alımlarını artırmak için harekete geçti
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Tokyo borsasında işlem gören Metaplanet, Bitcoin birikimini artırmak için 555 milyar yen (3,7 milyar dolar) değerinde raf kayıt başvurusu yaptı. Şirket mevcut 17.132 BTC'lik portföyünü 210.000 BTC'ye çıkarmayı hedefliyor. Bu dev ihraç planı şirketin piyasa değerinin yüzde 75'ine denk geliyor. Eylül ayındaki hissedar onayı sonrası 2027'ye kadar kademeli ihraç gerçekleştirilecek.

Kurumsal Bitcoin benimsenmesinde yeni bir dönüm noktası yaşanırken, Japon şirketi Metaplanet cesur bir girişim yapıyor. Şirketin raf kayıt başvurusu, kripto para dünyasında kurumsal yatırımcıların artan ilgisinin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Metaplanet Bitcoin Hedefi İçin 3,7 Milyar Dolarlık Hisse Satacak

Metaplanet'in açıkladığı raf kayıt başvurusu, 9 Ağustos 2025'ten 8 Ağustos 2027'ye kadar geçerli olacak ve şirketin piyasa koşullarına göre esnek bir şekilde hisse ihraç etmesine olanak tanıyacak.

Şirket bu ek sermaye stratejisini, önceden açıkladığı 210.000 BTC biriktirme hedefini güçlendirmek için tasarladığını belirtti. Önerilen ihraç tutarı, şirketin mevcut piyasa değeri olan 729,45 milyar yenin yaklaşık yüzde 75'ine denk geliyor.

Metaplanet'in stratejisi, Class A ve Class B olmak üzere iki yeni sürekli imtiyazlı hisseler sınıfı oluşturmayı içeriyor. Her sınıf için 277,5 milyar yen (1,85 milyar dolar) potansiyel ihraç değeri öngörülüyor. Bu hisseler, adi hissedarlara göre yüzde 6'ya kadar temettü önceliği sağlayacak.

Şirket açıklamasında, "İmtiyazlı hisselerin ihracı için şu anda devam eden belirli bir plan bulunmamaktadır ve böyle bir ihracın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belirsizdir." ifadelerine yer verdi.

Bu önemli adım, şirketin yetkili hisse sayısını 1,61 milyardan 2,723 milyara çıkarma önerisine bağlı bulunuyor. Her iki öneri de 1 Eylül'deki Olağanüstü Genel Kurul'da oylanacak.

Metaplanet şu anda 17.132 BTC tutuyor ve en son 28 Temmuz'da 780 BTC satın aldı. Bitcoin'in mevcut 114.396 dolar piyasa değeriyle şirketin Bitcoin holdingleri 1,95 milyar dolar değerinde bulunuyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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