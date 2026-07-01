MetaMask stablecoin getiri hesabını kart harcamasına bağladı

MetaMask, kullanıcıların yerel stablecoini mUSD üzerinde getiri elde etmesini ve bu bakiyeyi bir kartla harcamasını sağlayan Money Account'u duyurdu. Şirket, ürünün uygun bölgelerdeki stablecoin mevduatlarına yüzde 4'e varan değişken yıllık getiri (APY) sunduğunu belirtti.

Consensys CEO'su Joe Lubin, kullanıcının bakiyesinin para eklendiği anda kazanmaya başladığını ve istediği anda harcanabildiğini söyledi. Lubin, kripto deneyiminin uzun süre parçalı kaldığını, alım satım, getiri ve harcamanın ayrı yerlerde yapıldığını belirterek bu hesabın üçünü tek çatı altında topladığını vurguladı.

Bakiyeler, Mastercard altyapılı MetaMask Card'a bağlanıyor ve kullanıcılar getiri kazanan hesaptan harcama yapabiliyor. Hesap ayrıca takas, vadeli işlemler ve tahmin piyasaları gibi MetaMask'in diğer hizmetlerine de bağlanıyor. Ürün, saniyede 10 bin işlem kapasitesine ulaşmak üzere tasarlanan Ethereum uyumlu yüksek performanslı blok zinciri Monad üzerine kuruldu ve Monad ağı hesabın ana zinciri olacak.

GETİRİ STABLECOIN TEMİNATINDAN AYRI TUTULUYOR

MetaMask ürün kıdemli direktörü Johann Bornman'a göre Money Account getirisini, ihraççının ödediği faiz yerine merkeziyetsiz finans kredi stratejilerinden üretiyor. Sistem, stablecoinin nasıl desteklendiği ile getirinin nasıl üretildiğini birbirinden ayıran iki ayrı mekanizmaya dayanıyor. İlk mekanizmada, Stripe'ın şirketi Bridge, mUSD'yi bire bir karşılayan dolar rezervleri ve kısa vadeli Hazine bonoları tutuyor. Bu yapıda ihraççı, sahiplere herhangi bir getiri ödemiyor.

İkinci mekanizma ise DeFi getiri katmanından oluşuyor. Kullanıcılar Money Account'a yatırım yaptığında fonlar, zincir üstü kasa sağlayıcısı Veda üzerinden başta Morpho olmak üzere köklü kredi protokollerine yönlendiriliyor. Şirket ilerleyen dönemde Aave'yi de eklemeyi planlıyor. Bornman, mUSD'nin rezerv desteği ile kullanıcıların kazandığı getirinin yapısal olarak ayrı olduğunu, getirinin ihraççıdan değil DeFi protokol faaliyetinden geldiğini söyledi.

MUSD PİYASA DEĞERİ 32 MİLYON DOLARA GERİLEDİ

MetaMask'in cüzdan yerleşik stablecoini mUSD, Eylül 2025'te Ethereum ve Consensys'in Linea ağında piyasaya çıkmıştı. Verilere göre lansmanın hemen ardından 100 milyon doların üzerine çıkan piyasa değeri, sonrasında gerileyerek 32 milyon dolara indi ve token dolar endeksli daha küçük stablecoinler arasında yer aldı. Kullanıcılar USDC, USDT ve DAI gibi desteklenen stablecoinleri ek ücret olmadan bire bir mUSD'ye çevirebilecek, ayrıca banka veya kredi kartıyla ve Apple Pay ile mUSD satın alabilecek.

Money Account, salı günü İngiltere ve yaptırım uygulanan bölgeler dışında küresel olarak kullanıma açıldı. MetaMask kendi varlığını kendi saklayan bir cüzdan olduğu için platformun kendisi kimlik doğrulama (KYC) gerektirmiyor. Ancak para yatırma kanalları ve MetaMask Card gibi düzenlemeye tabi hizmetlerle etkileşen özellikler için KYC, MetaMask tarafından değil üçüncü taraf sağlayıcılar tarafından yürütülüyor. Ürün, ABD'de getiri sunan stablecoinlere yönelik tartışmaların sürdüğü bir dönemde duyuruldu. CLARITY Yasası, ödeme stablecoinlerinde elde tutmaya bağlı faiz ya da getiri ödenmesini kısıtlayan hükümler içeriyor.