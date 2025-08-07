MetaMask Sei Blockchain desteğini sundu

Kripto cüzdan pazarının lideri MetaMask, çok zincirli vizyonunu güçlendirerek Sei'yi desteklenen ağlar listesine ekledi. Bu entegrasyon, kullanıcıların manuel kurulum yapmadan Sei ekosistemine erişmesini sağlıyor.

MetaMask Vizyonunu Sei İle Güçlendirdi

Platform ayrıca Sei için özel bir ekosistem sayfası oluşturarak DeFi protokollerini ve ağ aktivitesini öne çıkarıyor. MetaMask yetkililerinin belirttiğine göre, amaç yeni Blockchain'leri keşfeden kullanıcılar için sürtünmeyi kaldırmak ve güvenliği artırmak.

MetaMask küresel ürün lideri Gal Eldar, açıklamasında "MetaMask'ı Sei gibi gelişmekte olan ağları destekleyecek şekilde genişletmek kullanıcılar için gerçek sorunları çözmeyle ilgili" dedi. Eldar, Web3'ün çok zincirli bir gerçekliğe doğru ilerlediğini ve kullanıcıların katılmak için farklı cüzdanlar veya karmaşık köprülerle boğuşmaması gerektiğini vurguladı.

2023'te ana ağını devreye alan Sei, Ethereum sanal makinesi uyumlu zinciri Sei V2'nin yakın zamandaki başlatılmasından bu yana ivme kazandı. Ağ şu anda günde 4,2 milyonun üzerinde işlem, 11 milyondan fazla aylık aktif kullanıcı ve 600 milyon doların üzerinde kilitli toplam değer bildiriyor.