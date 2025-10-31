MetaMask sahibi Consensys halka arz için kolları sıvadı

MetaMask cüzdan uygulamasının sahibi Consensys, halka arz planları için JPMorgan ve Goldman Sachs ile anlaşma yaptı. Finans medyasında çıkan haberlere göre şirket bu yıl içinde borsaya açılmayı planlıyor.

Kripto Şirketlerinde Halka Arz Trendi Dikkat Çekiyor

Consensys, bu yıl halka açılan Circle ve Bullish gibi kripto şirketlerinin izinden gidecek. Özellikle USDC stablecoin ihraççısı Circle'ın halka arzı oldukça başarılı geçmişti.

Başkan Trump'ın göreve gelmesiyle birlikte kripto dostu bir tavır sergilemesi, piyasayı dijital varlık alanında faaliyet gösteren şirketlere yatırım konusunda daha açık hale getirdi. Bu durum, Consensys'in halka arz planlarını hızlandıran faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

Dünyanın en popüler kripto cüzdan sağlayıcılarından MetaMask, son dönemde önemli hamleler yapıyor. Geçen ay, Ethereum kurucu ortağı ve Consensys CEO'su Joseph Lubin, MetaMask'in yakın gelecekte çok beklenen MASK tokenini piyasaya süreceğini açıklamıştı.

Bu ay ise MetaMask, sürekli vadeli işlem ticareti ve yeni bir ödül sistemi başlatacağını duyurdu. Ayrıca cüzdan sağlayıcısı, Polymarket ile gelecekte bir tahmin piyasaları entegrasyonunu duyurdu.

Consensys, 2014 yılında Ethereum kurucu ortağı Joseph Lubin tarafından kurulan bir kripto yazılım şirketi olarak faaliyet gösteriyor. Şirket, Ethereum ağı için araçlar, altyapı ve uygulamalar geliştirmeye odaklanıyor.

MetaMask'in yanı sıra Consensys, node altyapı hizmeti Infura ve ikinci katman ağı Linea'nın geliştirilmesini de destekledi. Şirket ayrıca ETH hazine şirketi SharpLink'in de destekçileri arasında yer alıyor.