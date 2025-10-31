Haberler

MetaMask sahibi Consensys halka arz için kolları sıvadı

MetaMask sahibi Consensys halka arz için kolları sıvadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MetaMask cüzdan uygulamasının sahibi Consensys, halka arz planları için JPMorgan ve Goldman Sachs ile anlaştı. Şirket, Circle ve Bullish'in başarılı halka arzlarının ardından uygun piyasa koşullarından yararlanmayı hedefliyor.

MetaMask cüzdan uygulamasının sahibi Consensys, halka arz planları için JPMorgan ve Goldman Sachs ile anlaşma yaptı. Finans medyasında çıkan haberlere göre şirket bu yıl içinde borsaya açılmayı planlıyor.

Kripto Şirketlerinde Halka Arz Trendi Dikkat Çekiyor

Consensys, bu yıl halka açılan Circle ve Bullish gibi kripto şirketlerinin izinden gidecek. Özellikle USDC stablecoin ihraççısı Circle'ın halka arzı oldukça başarılı geçmişti.

Başkan Trump'ın göreve gelmesiyle birlikte kripto dostu bir tavır sergilemesi, piyasayı dijital varlık alanında faaliyet gösteren şirketlere yatırım konusunda daha açık hale getirdi. Bu durum, Consensys'in halka arz planlarını hızlandıran faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

Dünyanın en popüler kripto cüzdan sağlayıcılarından MetaMask, son dönemde önemli hamleler yapıyor. Geçen ay, Ethereum kurucu ortağı ve Consensys CEO'su Joseph Lubin, MetaMask'in yakın gelecekte çok beklenen MASK tokenini piyasaya süreceğini açıklamıştı.

Bu ay ise MetaMask, sürekli vadeli işlem ticareti ve yeni bir ödül sistemi başlatacağını duyurdu. Ayrıca cüzdan sağlayıcısı, Polymarket ile gelecekte bir tahmin piyasaları entegrasyonunu duyurdu.

Consensys, 2014 yılında Ethereum kurucu ortağı Joseph Lubin tarafından kurulan bir kripto yazılım şirketi olarak faaliyet gösteriyor. Şirket, Ethereum ağı için araçlar, altyapı ve uygulamalar geliştirmeye odaklanıyor.

MetaMask'in yanı sıra Consensys, node altyapı hizmeti Infura ve ikinci katman ağı Linea'nın geliştirilmesini de destekledi. Şirket ayrıca ETH hazine şirketi SharpLink'in de destekçileri arasında yer alıyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Pazartesi açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

Pazartesi günü açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten kritik mesaj
Bahçeli resepsiyona katılmadı, kulisler kaynıyor! AK Partili isimden dikkat çeken yorum

Kulislerde gündem Bahçeli! AK Partili isim ilk kez bu ifadeyi kullandı
Türkiye'nin konuştuğu davada nefesler tutuldu! Karar bekleniyor

Türkiye'nin konuştuğu davada nefesler tutuldu! Karar bekleniyor

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'de on binlerce Ultra Ortodoks Yahudi, zorunlu askerlik karşıtı gösteri düzenledi

Netanyahu'ya soğuk duş! İsrail'de böylesi daha önce hiç yaşanmadı
Kapı zilini söktü, gördükleri karşısında küçük dilini yuttu

Kapı zilini açar açmaz küçük dilini yuttu
Mehmet Ali Erbil'den eşine dudak uçuklatan jest

Mehmet Ali Erbil'in milyonluk hediyesi ortaya çıktı
Nefes darlığı şikayetiyle gitti, akciğerinden çıkan 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı

Nefes darlığı şikayetiyle gitti, sonuç 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı
İsrail'de on binlerce Ultra Ortodoks Yahudi, zorunlu askerlik karşıtı gösteri düzenledi

Netanyahu'ya soğuk duş! İsrail'de böylesi daha önce hiç yaşanmadı
Lucas Torreira'ya Bebek'te çiçekçi engeli

Galatasaray'ın yıldız ismi Bebek'te ilginç anlar yaşadı
Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu
İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet'e elektronik kelepçe taktırdı

Kriz büyüdü! İbo, oğluna elektronik kelepçe taktırdı
Almanya Başbakanı'nın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Bunu görmüyor musun?

Sakin başlayan mülakatta tansiyonun yükseldiği an: Görmüyor musun?
Eşinin kabrini ziyarete giden şahıs, mezarda korkunç manzarayla karşılaştı

Eşinin kabrine gelen şahıs, korkunç manzarayla karşılaştı
Fahriye Evcen servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane

Servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane
Balıkesir'de bir korkutan deprem daha! Çevre illerde de büyük panik yaşandı

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
Türkiye bu kışı unutmayacak! Yoğun kar yağışı geliyor

Yoğun kar yağışı geliyor! Bu tarihleri kaydedin
title