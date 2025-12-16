MetaMask Bitcoin desteğiyle sınırları kaldırdı

Web3 dünyasının en çok kullanılan cüzdanlarından biri olan MetaMask, ekosistemini genişleterek Bitcoin ağına yerel destek sunmaya başladığını duyurdu. Hafta başında yapılan açıklamaya göre, dünyanın en büyük Ethereum cüzdanı olarak bilinen platform, artık kullanıcılarına doğrudan itibari para ile Bitcoin satın alma imkânı tanıyor. Bu hamle, cüzdanın çoklu zincir (multi-chain) stratejisinin en önemli adımlarından biri olarak görülüyor.

METAMASK'A BİTCOİN DESTEĞİ VE YENİ ÖZELLİKLER GELDİ

Kullanıcılar yeni güncelleme ile birlikte sadece Bitcoin satın almakla kalmayıp, aynı zamanda zincir içi (on-chain) Bitcoin transferleri gerçekleştirebilecek.MetaMask'a gelen yeni özellikle birlikte EVM tabanlı varlıklar ve Solana (SOL) ile Bitcoin arasında takas işlemleri de doğrudan cüzdan arayüzü üzerinden yapılabilecek. MetaMask'ın çatı şirketi Consensys tarafından geliştirilen bu özellik, platformun son dönemde hız verdiği yeniliklerin bir parçası olarak öne çıkıyor.

MetaMask'ın bu hamlesi, yakın zamanda duyurulan Polymarket entegrasyonu, mUSD stablecoin lansmanı ve Hyperliquid destekli vadeli işlem özellikleri gibi bir dizi yeniliğin devamı niteliğinde. Şirket, bu yılın başlarında Solana desteğini sunarak çoklu zincir vizyonunu ortaya koymuş ve Bitcoin entegrasyonu için üçüncü çeyreği işaret etmişti. Teknik tarafta ise uygulamanın son sürümü başlangıçta yerel SegWit adreslerini destekleyecek. Geliştirici ekip, Taproot adres desteğinin de "yakında" ekleneceğini belirtti.

Daha önce Bitcoin Katman-2 çözümleri gibi EVM dışı ağlara "Snaps" adı verilen eklentilerle erişim sağlayan cüzdan, şimdi bu desteği yerel hale getirmiş oldu. Öte yandan sektör kulislerinde Consensys'nin halka arz hazırlığında olduğu ve uzun süredir beklenen MASK token projesi için sona yaklaşıldığı konuşuluyor. Ekim ayında şirket CEO'su tarafından yapılan açıklamalarda, yaklaşan ödül programının şimdiye kadar yapılmış en büyük zincir içi ödül programlarından biri olacağı ve 30 milyon doların üzerinde ödül dağıtılacağı ifade edilmişti.

Yapılan duyuruya göre MetaMask üzerinde Bitcoin takası yapan kullanıcılar, platformun ödül puanlarından da kazanabilecek. Bu strateji hem mevcut kullanıcıları elde tutmayı hem de Bitcoin ekosisteminden yeni kullanıcıları platforma çekmeyi hedefliyor.