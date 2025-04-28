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Mayıs'ın İlk Haftasında Takip Edilmesi Gereken 3 Yapay Zeka Coin'i

Mayıs'ın İlk Haftasında Takip Edilmesi Gereken 3 Yapay Zeka Coin'i
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Yapay zeka odaklı kripto paralar, Mayıs ayının ilk haftasına girerken yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu süreçte ise öne çıkan üç proje var. İşte Mayıs'ın ilk haftasında takip edilmesi gereken 3 yapay zeka coin'i...

1. Story (IP)

Story, son yedi günde yaklaşık yüzde 5 değer kazandı. Ancak, diğer yapay zeka projelerinin yaşadığı sert yükselişlere kıyasla daha mütevazı bir performans sergiledi.

Bu durgunluk, Story'nin daha sağlam temeller üzerine adım adım ilerlediğini gösteriyor. Merkeziyetsiz içerik alanında etkisini artıran proje, fiyat hareketleriyle yatırımcıların yakın takibinde.

Story'nin piyasa değeri 1 milyar dolar seviyesinin hemen üzerinde bulunuyor. Bu psikolojik eşik, yatırımcı algısını etkileyebilir.

Teknik olarak IP, şu anda 3,82 dolar desteğinin hemen üzerinde işlem görüyor. Bu seviye kırılırsa, 2,97 dolara doğru bir geri çekilme beklenebilir. Ancak destek korunursa ve alım iştahı artarsa, fiyatın önce 4,49 dolara, ardından 5,04 dolar ve hatta 6,61 dolara kadar yükselmesi mümkün.

2. Virtuals Protocol (VIRTUAL)

VIRTUAL, yapay zeka ve kripto yapay zeka ajanlarına yönelik ilginin yeniden canlanmasıyla son yedi günde yaklaşık yüzde 90 değer kazandı.

Piyasada yapay zeka hikayeleri yeniden popülerleşirken, VIRTUAL öne çıkan projelerden biri oldu. Bu güçlü yükseliş, piyasadaki AI projelerine olan talebi net bir şekilde ortaya koyuyor.

Şu anda VIRTUAL, 1,008 dolar seviyesindeki önemli bir destek noktasına yakın işlem görüyor. Bu desteğin kaybedilmesi halinde sırasıyla 0,84 dolar ve 0,54 dolar seviyeleri gündeme gelebilir.

Öte yandan, pozitif ivmenin korunması durumunda VIRTUAL'ın önce 1,17 dolardaki dirence, ardından 1,30 dolara ve güçlü alım baskısıyla 1,50 dolara kadar yükselmesi bekleniyor. VIRTUAL, bu seviyeyi en son 5 Şubat'ta görmüştü.

3. GRASS

GRASS, son yedi günde yalnızca yüzde 0,4'lük bir hareketle, diğer yapay zeka coin'lerinin gerisinde kaldı.

Piyasa genelinde yaşanan rallilere rağmen GRASS'ın yatay seyretmesi, yükseliş momentumunun zayıfladığına işaret ediyor.

Buna rağmen teknik göstergeler, GRASS'ın kısa vadeli hareketli ortalamalarının uzun vadeli ortalamaların üzerinde kalmaya devam ettiğini gösteriyor. Ancak bu iki ortalama arasındaki fark daraldığı için trendde bir değişim sinyali alınabilir.

Satış baskısının artması durumunda GRASS'ın önce 1,63 dolardaki desteği test etmesi, bu seviyenin kaybedilmesi halinde ise 1,56 dolar ve 1,45 dolar bandına gerilemesi olası.

Öte yandan, eğer GRASS toparlanıp 1,74 dolardaki direnci aşabilirse, 1,82 dolar ve ardından 1,90 dolara kadar yükseliş için kapı aralanabilir.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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