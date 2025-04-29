Mayıs 2025'te Yeni Rekor Kırma Potansiyeli Taşıyan 4 Altcoin

1. Walrus (WAL)

WAL, son bir haftada yüzde elli yükselerek 0,622 dolara ulaştı. Bu yükseliş, token'ın 0,690 dolarlık yeni zirvesini görmesini sağladı. WAL şu anda bu seviyeye yalnızca yüzde on bir uzaklıkta. Eğer yükseliş trendi devam eder ve alım baskısı sürerse 0,750 dolar hedefi gerçek olabilir.

Ancak yatırımcıların kâr satışına yönelmesi durumunda ivme kaybedilebilir. Özellikle 0,634 dolar direncinin aşılamaması hâlinde fiyatın 0,546 dolara kadar gerileme ihtimali bulunuyor.

2. Saros (SAROS)

SAROS bu ay ciddi bir artış göstermedi. Ancak kısa süreli bir yükselişle 0,1712 dolarlık yeni rekorunu kırdıktan sonra 0,1311 dolara geriledi. Yine de fiyat hâlâ toparlanma potansiyeli taşıyan bir aralıkta seyrediyor.

Şu anda 0,1344 dolar direnci kritik seviyede. Bu eşik aşılabilirse hedef 0,2000 dolar olabilir. Ancak başarısız olunursa SAROS'un 0,1153 doların üzerinde yatay seyretmesi bekleniyor. Bu seviyenin altına inilmesi ise yükseliş beklentisini zayıflatabilir.

3. BNB (Binance Coin)

BNB, şu anda 609 dolar seviyesinde işlem görüyor ve 793 dolarlık zirvesine ulaşabilmesi için yaklaşık yüzde otuzluk bir artışa ihtiyaç var. Ancak bu hedefin gerçekleşebilmesi için güçlü piyasa koşulları ve yatırımcı desteği gerekiyor. Nisan boyunca bu destek pek görünmedi.

Son beş aydır devam eden düşüş trendinden çıkabilmesi için BNB'nin en az yüzde otuzluk bir sıçrama yapması şart. 700 dolar seviyesi aşılırsa bu, BNB'nin yeni bir rekor yoluna girdiğini gösterebilir.

Öte yandan, 618 dolar direncinin geçilememesi durumunda BNB'nin 600 doların altına sarkması mümkün. Bu da fiyatın 576 dolara kadar düşmesine yol açabilir.

4. XRP

Yıl başından bu yana devam eden alçalan kama formasyonundan çıkış yapan XRP, şu sıralar 2,28 dolardan işlem görüyor ve 2,40 dolar direncine doğru ilerliyor. Bu seviyenin aşılması, yükseliş ivmesini pekiştirebilir.

Ancak XRP hâlâ 3,40 dolarlık tarihi zirvesinin yüzde kırk sekiz altında. Mevcut kırılma teyit edilirse ve 2,56 dolar destek olarak korunursa, XRP yeniden ATH seviyesine doğru tırmanabilir.

Aksi hâlde 2,40 dolar direncinin kırılamaması durumunda fiyatın 2,02 dolara geri çekilme ihtimali var. Bu da mevcut iyimserliği boşa çıkararak fiyatı tekrar alçalan formasyona itebilir.