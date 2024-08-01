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Libra kurucusu desteklediği başkan adayını açıkladı

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Facebook ve pek çok dev şirket tarafından desteklenen stablecoin projesi Libra'nın kurucusu David Marcus, politik arenada dikkat çekici bir dönüş yaptığını açıkladı. Cumhuriyetçi parti ve özellikle Donald Trump'a desteğini ilan eden Marcus, geçmişteki Demokrat bağlılığından neden vazgeçtiğini detaylandırdı. Bu değişim, teknoloji ve politika dünyasında geniş çapta tartışmaları beraberinde getirdi.

Facebook'un kripto para projesi Libra'nın kurucusu David Marcus, ABD'deki yaklaşan seçimlerde eski ABD Başkanı Donald Trump'a desteğini açıkladı. Teknoloji dünyasından gelen bu beklenmedik destek, kripto para sektörünün siyasetteki artan etkisini gözler önüne serdi. Marcus'un açıklamaları, siyasi görüşlerindeki değişimi vurgularken, Cumhuriyetçi Parti'nin kripto dostu politikalarına dikkat çekti.

Libra Kurucusu Trump Desteğini Duyurdu

Meta'nın (eski adıyla Facebook) kripto para girişimi Libra'nın kurucusu David Marcus, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yaklaşan seçimlerde eski Başkan Donald Trump'a desteğini açıkladı. Marcus, X platformunda yaptığı paylaşımda siyasi görüşlerinin zaman içinde evrildiğini belirtti.

Libra projesinin tanıtımından sonra Marcus, Cumhuriyetçilerin projeyi daha iyi anladığını gözlemlediğini ifade etmişti. Marcus açıklamasında, "Başlarda Demokratların halk yararına çalıştığını düşünüyordum. Ancak zamanla Cumhuriyetçilerin seçmenlerini daha iyi dinlediğini, Demokratların ise güç odaklı hareket ettiğini fark ettim." dedi.

Marcus'un bu çıkışı, teknoloji devi Tesla'nın CEO'su Elon Musk tarafından da destek gördü. Hatırlanacağı üzere, sonradan Diem adını alan Libra projesi, Meta ile bağlantısı nedeniyle düzenleyici kurumlarla uzun süre anlaşmazlık yaşamış ve 2022'de sonlandırılmıştı.

Kripto paraların ABD siyasetindeki etkisi giderek artıyor. Cumhuriyetçi Parti, 2024 seçim manifestosunda kripto endüstrisine açık destek verirken, Demokrat aday adayı Kamala Harris'in ekibi de sektöre yönelik yeni adımlar atmaya başladı.

Marcus açıklamasının devamında, "Amerika'nın ABD Anayasası'na, iş dünyasına ve Bitcoin'e destek veren bir başkana ihtiyacı var. İnovasyonu, yasal göçü, ifade özgürlüğünü ve liyakati savunan; yasadışı göçe, gereksiz savaşlara ve ABD değerlerine karşı çıkan unsurlara karşı duran bir lider gerekiyor." ifadelerini kullandı. Marcus'a göre bu değerler, Trump'ın siyasi vizyonuyla örtüşüyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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