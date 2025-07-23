Kurumsal yatırımcılar Bitcoin'den Ethereum'a yöneldi

Kripto para piyasalarında dikkat çeken bir gelişme yaşanırken, kurumsal yatırımcıların tercihleri net şekilde değişiyor. Ethereum borsada işlem gören fonlarına olan yoğun ilgi, yatırımcıların Bitcoin'den sonraki büyük fırsat arayışının somut göstergesi olarak değerlendiriliyor. Bu gelişme, kripto hazine stratejisi benimseyen şirketlerin de Ethereum'a yöneldiği bir dönemde gerçekleşiyor.

ABD Kripto Fonları Ethereum Lehine Döndü

SoSoValue verilerine göre Grayscale'in Ethereum Mini Trust fonu da 72,6 milyon dolar, Fidelity'nin ETF'si ise 35 milyon dolar net giriş kaydetti. Bu performans, Ethereum ETF'lerinin lansmanlarından bu yana üçüncü en büyük günlük girişini işaret ediyor.

Salı günü girişleri, geçen çarşamba kaydedilen 726,7 milyon dolar ile geçen perşembe kaydedilen 602 milyon doların ardından geldi. Bu rakamlar, kurumsal yatırımcıların Ethereum'a olan güveninin artığını ortaya koyuyor.

Kronos Research CIO'su Vincent Liu, Bitcoin dominansının düştüğü ve makro koşulların sabit olduğu durumda, "bu faktörler devam ettiği sürece Ethereum'un momentumunun orta vadede sürdürülmeye hazır göründüğünü" belirtti.

LVRG Research direktörü Nick Ruck, kurumların Ethereum konusunda boğa görünmeye devam ettiğini, spot ETF girişlerinin rekor seviyelere ulaştığını söyledi. Ruck, "kripto para varlıkları için rezerv stratejileri Bitcoin'in tarihi yükselişini kaçıran yatırımcılar için ikinci bir fırsat sergiliyor." dedi.

Ethereum, kripto hazine stratejisi benimseyen şirketler için tercih edilen bir varlık haline geldi. SharpLink Gaming, mayıs ayında Ethereum hazine stratejisini açıkladıktan sonra odağını ETH biriktirmeye kaydırdı.

Bu arada, spot Bitcoin ETF'leri salı günü 67,9 milyon dolar net çıkış gördü ve bu, bir önceki gün 131,3 milyon dolarlık çıkışları takip etti. Presto araştırma analisti Min Jung, "Bitcoin'den Ethereum'a tanıdık bir rotasyon görüyoruz, bu genellikle daha geniş altcoin habercisi oluyor." dedi.