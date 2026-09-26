Kriptoda haftalık özet: Altcoinler öne çıktı

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21–25 Eylül haftası, Bitcoin'in 80 bin dolar çevresinden başlayan hızlı yükselişine sahne oldu. Fiyat 24 saatten kısa sürede yaklaşık 7 bin dolar artarak ocak sonundan bu yana en yüksek seviyelerine ulaştı. Ardından gelen satışlar, Bitcoin'in bu kazanımların tamamını korumasını engelledi.

Hafta içinde 87 bin 300 dolara kadar çıkan Bitcoin, perşembe günü 83 bin doların altına geriledi. Cuma günü 85 bin doları yeniden denese de bu seviyede kalıcı olamadı. Cuma öğleden sonraki görünümde fiyat yaklaşık 83 bin 500 dolardaydı ve son yedi günlük kazancı yüzde 5 civarında bulunuyordu.

ALTCOİNLER BİTCOİN'İ GERİDE BIRAKTI

Bitcoin'in yükselişi yavaşlarken birçok altcoin daha güçlü kazançlar elde etti. Cuma günkü yedi günlük karşılaştırmada Ethena yüzde 52, NEAR yüzde 45 ve Ondo yüzde 40 yükseldi. Sui yüzde 39, Bitcoin Cash yüzde 32 ve Avalanche yüzde 29 değer kazandı.

Büyük kripto paralar arasında XRP, Chainlink ve Cardano'nun kazançları yüzde 17–18 aralığına ulaştı. Ethereum'un aynı dönemdeki yükselişi yüzde 5,9 oldu. Toplam kripto piyasası değeri yaklaşık 3 trilyon dolara ulaşırken Bitcoin'in bu toplam içindeki payı yüzde 56,5'e geriledi.

FONLARA PARA GİRİŞİ BEŞ GÜN SÜRDÜ

Fiyatlardaki geri çekilme, ABD'deki spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına yönelik talebi durdurmadı. Farside Investors verilerine göre fonlar, 21–25 Eylül arasındaki beş işlem gününün tamamında net giriş kaydetti. Haftalık toplam yaklaşık 2,39 milyar dolara ulaştı.

Pazartesi günü 999 milyon dolarla başlayan giriş, salı günü 714,7 milyon dolar olarak gerçekleşti. Haftanın kalanında hız kesen alımlar cuma günü 134,5 milyon dolara indi. BlackRock'ın IBIT fonu, haftalık yaklaşık 1,16 milyar dolarlık net girişle Bitcoin fonları arasında ilk sırayı aldı.

Talep Ethereum ve Solana fonlarına da yayıldı. Aynı beş günlük dönemde Ethereum fonlarına 689,8 milyon dolar, Solana fonlarına 188,1 milyon dolar girdi. Üç varlık grubunun toplam net girişi yaklaşık 3,26 milyar dolar oldu.

FED STABLECOİN KURALLARINI GÖRÜŞE AÇTI

Fed, 24 Eylül'de GENIUS Act kapsamında iki düzenleme taslağı yayımladı. Teklifler, Fed denetimindeki ödeme amaçlı stablecoin ihraççıları için rezerv, sermaye ve risk yönetimi şartlarını belirlemeyi amaçlıyor.

İlk taslak, stablecoinlerin kısa vadeli ABD Hazine bonoları gibi uygun ve likit varlıklarla tamamen desteklenmesini öngörüyor. İkinci taslak ise Fed denetimindeki bankaların stablecoin ihracı için izleyeceği başvuru sürecini düzenliyor. Henüz kesinleşmeyen teklifler için Federal Register'da yayımlanmalarının ardından 60 günlük görüş süresi işleyecek.

BITGET SALDIRISINDA KAYIP TUTARI GÜNCELLENDİ

Haftanın en büyük güvenlik olaylarından biri Bitget'te yaşandı. Borsa, 24 Eylül'deki saldırıda etkilenen varlıkların tutarını önce 351,6 milyon dolar olarak açıkladı, ardından 387,5 milyon dolara yükseltti. Şirket, farkın ilk hesapta bulunmayan Zcash ve TRON transferlerinden kaynaklandığını ve yeni yetkisiz çıkış anlamına gelmediğini bildirdi.

Bitget, dondurulan veya geri alınan varlıklara doğrudan katkı sağlayanlar için ayrı ayrı yüzde 5 esasına dayanan bir ödül programı duyurdu. Para çekme işlemlerinin yeniden açılması için de kademeli takvim açıkladı.

Şirketin 26 Eylül duyurusuna göre Bitcoin çekimlerinin 28 Eylül'de, Ethereum çekimlerinin 29 Eylül'de, USDT çekimlerinin 30 Eylül'de yeniden başlaması planlanıyor. Diğer tokenlar, itibari para ve eşler arası işlemler için 2 Ekim tarihi verildi.