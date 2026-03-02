Haberler

Kripto varlıklara yönelik vergi teklifi TBMM'ye sunuldu

Kripto varlıklara yönelik vergi teklifi TBMM'ye sunuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM'ye sunulan yeni yasa teklifiyle kripto varlık işlemlerine on binde 3 oranında işlem vergisi ve kazançlara yüzde 10 stopaj getiriliyor. Düzenleme, yatırımcıların ve platformların vergilendirme süreçlerini yeniden şekillendiriyor.

AK Parti milletvekilleri tarafından hazırlanan ve ekonomiye yönelik yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunuldu. Yeni tasarı, kripto varlık yatırımcılarını ve borsalarını yakından ilgilendiren önemli vergi kalemlerini barındırıyor.

KRİPTO VARLIKLARA VERGİ GELİYOR

Yasa teklifine göre kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden yapılan alım satım ve transfer işlemlerine on binde 3 oranında kripto varlık işlem vergisi uygulanacak. İşlem vergisinin mükellefi doğrudan hizmet sağlayan platformlar olacak ve toplanan vergiler izleyen ayın 15'inci günü akşamına kadar beyan edilerek ödenecek. Cumhurbaşkanı bu vergi oranını sıfıra indirme veya beş katına kadar çıkarma yetkisine sahip bulunuyor.

Sermaye Piyasası Kuruluna tabi platformlarda gerçekleştirilen işlemlerden elde edilen kazançlar ise üçer aylık dönemler halinde yüzde 10 oranında vergi kesintisine tabi tutulacak. Kazanç hesaplamasında, değişik tarihlerde yapılan alımların bir kısmının elden çıkarılması durumunda ilk giren ilk çıkar yöntemi baz alınacak. Onaylı olmayan platformlardaki işlemlerden elde edilen gelirler ise yıllık gelir vergisi beyannamesiyle bildirilecek.

Düzenleme ayrıca kripto varlık işlem vergisi kapsamına giren varlıkların teslimini Katma Değer Vergisinden muaf tutuyor. Tasarının yasalaşması halinde ilgili maddeler, yayım tarihini izleyen ikinci ayın başında yürürlüğe girecek.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com
Kanun teklifi sunuldu! Bedelli askerliğe rekor zam

Kanun teklifi sunuldu! Bedelli askerliğe rekor zam
İran Devrim Muhafızları: Ofisini vurduk, Netanyahu'nun akıbeti meçhul

İran: Netanyahu'nun ofisini vurduk, akıbeti meçhul
Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD'den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu

Resmi açıklama geldi: İşte ABD'ye ait 3 uçağı düşüren ülke
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike

Liverpool ile eşleşen Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike
ABD askerinin itibarı yerlerde! Elinde sopayla karşılayıp diz çöktürdü

ABD askerinin itibarı yerlerde! Elinde sopayla karşılayıp diz çöktürdü
İranlı kızlar Hamaney'in ölümünün ardından 'Trump dansı' akımı başlattı

Rejim destekçileri görmesin
Netanyahu'nun eşine ait fotoğraf karesi olay oldu

Kocasının kim olduğunu öğrenenler başlıyor saydırmaya
Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike

Liverpool ile eşleşen Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike
Netanyahu'nun boynuna sarılan lider de topa girdi

Netanyahu'nun boynuna sarılan lider de topa girdi
Savaşta tansiyon yükseliyor! İran, Tel Aviv'i böyle vurdu

İsrail cehennemi yaşadı! İran füzeleri başkenti böyle vurdu