Kripto varlık sektöründe uzaktan kimlik dönemi başladı

Türkiye'de kripto varlık sektörüne yönelik önemli bir düzenleme hayata geçirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni tebliğ ile kripto varlık hizmet sağlayıcıları artık müşteri kabul süreçlerinde uzaktan kimlik doğrulama yöntemlerini kullanabilecek.

Kripto Yatırımcılarına Önemli Kolaylık

Ülkemizde kripto varlık sektörüne yönelik önemli bir düzenleme hayata geçirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni tebliğ ile kripto varlık hizmet sağlayıcıları artık müşteri kabul süreçlerinde uzaktan kimlik doğrulama yöntemlerini kullanabilecek.

Resmi Gazete'de yer alan değişiklikle, Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği'nde yer alan düzenlemeler genişletildi. Daha önce sadece sermaye piyasası işlemlerini kapsayan uzaktan kimlik tespiti uygulaması, kripto varlık hizmet sağlayıcılarını da içerecek şekilde güncellendi. Bu gelişme, sektördeki dijital dönüşüm çabalarının önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Yeni düzenlemeye göre kripto varlık platformları müşteri edinim süreçlerinde belirlenmiş standartlar çerçevesinde uzaktan kimlik tespiti gerçekleştirebilecek. Müşterilerin kimlik bilgileri, İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün kimlik paylaşım sistemi üzerinden kontrol edilecek. Ad, soyad, doğum tarihi ve T.C. kimlik numarası gibi kritik bilgiler bu sistem aracılığıyla doğrulanacak.

Sektör temsilcileri, bu düzenlemenin kripto varlık piyasasının kurumsallaşması açısından önemli bir adım olduğunu belirtiyor. Uzaktan kimlik tespiti imkanının kalıcı hale getirilmesi hem kullanıcılar için kolaylık sağlayacak hem de platformların müşteri kazanım süreçlerini hızlandıracak. Aynı zamanda, resmi sistemlerle bütünleşmiş doğrulama mekanizması sayesinde güvenlik standartlarının da artması bekleniyor.