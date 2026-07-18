Kripto şirketi ünlü stadyuma ile 15 yıllık isim hakkı anlaşması imzaladı

Red Raider futbol takımının evi olan ve daha önce Jones AT&T Stadyumu adını taşıyan tesis, yeni adıyla 5 Eylül'de Texas Tech'in Abilene Christian karşısında sezonu açtığı maçta sahne alacak. Anlaşmanın mali koşulları açıklamada yer almadı ancak spor basınının aktardığına göre 15 yıllık anlaşmanın değeri 70 milyon doların üzerinde. Bu rakam yıllık yaklaşık 4,7 milyon dolara denk düşüyor ve anlaşmayı üniversite sporlarının en yüksek isim hakkı anlaşmalarından biri konumuna getiriyor.

Ortaklık, Galaxy'yi aynı zamanda Texas Tech Atletizm'in resmi veri merkezi ve dijital varlık ortağı yaptı. Şirketle üniversite, öğrenci sporcuların isim, imaj ve benzerlik hakları, yapay zeka girişimleri ve iş gücü geliştirme programları üzerinde iş birliği yapmayı planlıyor. Galaxy ayrıca üniversitenin futbol ile kadın ve erkek basketbol programlarında hem maçlarda hem de dijital platformlarda marka görünürlüğü elde edecek.

Anlaşma, Galaxy'nin Batı Teksas'taki varlığını genişletiyor. Şirket, Lubbock'un yaklaşık 100 kilometre doğusundaki Dickens County'de Helios veri merkezi kampüsünü işletiyor. Yapay zeka ve yüksek performanslı hesaplama için 1,6 gigavatlık onaylı kapasiteye sahip tesis, Kuzey Amerika'nın en büyük veri merkezi kampüslerinden biri ve Galaxy tesise şimdiye dek milyarlarca dolar yatırdı. Şirket, Texas Tech mezunlarını yakındaki bu kampüse yönlendiren istihdam hattını genişletmeyi bekliyor. Galaxy'nin kurucusu ve üst yöneticisi Mike Novogratz, Texas Tech'in tam da hizalanmak istedikleri türden bir kurum olduğunu, Dickens County'deki Helios kampüsünde kod ekonomisine güç veren altyapıyı inşa ettiklerini söyledi.

TEKSAS KRİPTO SEKTÖRÜNDEKİ AĞIRLIĞINI ARTIRIYOR

Ortaklık, Teksas'ın büyük Bitcoin madenciliği yatırımını artan siyasi etkisi ve kriptoya olumlu bakan mevzuatla birleştirerek kripto sektörünün merkezi konumunu güçlendirdiği bir döneme denk geldi. Eyalet, aralarında Riot Platforms, Cipher Mining, Core Scientific, CleanSpark, IREN ve Hut 8'in de bulunduğu sektörün en büyük Bitcoin madencilerine ve dijital altyapı operatörlerine ev sahipliği yapıyor.

Şubat ayında Bitcoin madencilik donanımı üreticisi Canaan, Cipher Mining'den Teksas'taki üç madencilik tesisinin yüzde 49 hissesini yaklaşık 40 milyon dolara satın almıştı. Bu ayın başında ise MARA Holdings hem yüksek performanslı hesaplamayı hem de Bitcoin madenciliğini destekleyecek bir dijital altyapı kampüsü geliştirmek için Teksas'ta 2 gigavatlık elektrikli bir sahayı almayı planladığını duyurdu.

Teksas son dönemde kripto destekli siyasi harcamaların da odağı haline geldi. Mayısta sektörle bağlantılı siyasi eylem komiteleri, eyaletteki kongre ön seçim ikinci turunda adayları desteklemek için 10 milyon doların üzerinde harcama yaptı ve desteklenen altı adayın tamamı kazandı. Eyalet, sektörü kamu politikasıyla da destekledi. Vali Greg Abbott geçen yıl Teksas Stratejik Bitcoin Rezervi'ni kuran yasayı imzaladı. Mayısta ise eyalet yetkilileri, rezervin varlıklarını bir spot Bitcoin ETF'sinden doğrudan saklamaya alınan Bitcoin'e geçirmeye başladı.

KRİPTO VE YAPAY ZEKA ŞİRKETLERİ SPORA AKIN ETTİ

Galaxy anlaşması, kripto ve yapay zeka altyapısı şirketlerinin art arda imzaladığı spor ortaklıklarının sonuncusu oldu. Geçen hafta Ripple, üst yöneticisi Brad Garlinghouse'un mezun olduğu Kansas Üniversitesi'nin resmi sponsoru oldu ve XRP'nin büyük bir üniversite spor takımının formasında yer alan ilk kripto para olacağını açıkladı.

Yapay zeka bulut sağlayıcısı ve eski Bitcoin madencisi IREN ise geçen ay Golden State Warriors ile bir forma sponsorluğu anlaşması imzaladı. Spor basınının aktardığına göre yıllık değeri 50 milyon doları aşan bu anlaşma, Kuzey Amerika sporunun en büyük sponsorluk anlaşması oldu.