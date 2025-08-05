Kripto sektörünün dev firması yönetim değişikliği yaptı

Kripto sektörünün dev firması yönetim değişikliği yaptı
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Kripto varlık yönetimi devi Grayscale Investments, kurucuları Barry Silbert'i yönetim kurulu başkanlığına geri getirdi. Şirket aynı zamanda Bridgewater, Apollo, Goldman Sachs ve Citadel'den dört üst düzey yöneticiyi kadrosuna kattı. 35 milyar dolar varlık yöneten firma, halka arz hazırlıklarını hızlandırırken kurumsal gücünü artırıyor.

Kripto para dünyasının öncü Grayscale Investments, kritik bir yeniden yapılanma geçiriyor. Geçen ay gerçekleştirdiği gizli halka arz başvurusunun ardından şirket, yönetim kadrosunu güçlendirme kararı aldı. Bu hamle, firmanın gelecek planlarındaki kararlılığını ve piyasadaki konumunu sağlamlaştırma hedefini gösteriyor.

Grayscale Halka Arz Öncesi Liderlik Kadrosunu Güçlendirdi

Barry Silbert'in Grayscale'e dönüşü, kripto endüstrisinde büyük bir yankı uyandırdı. 2023 yılının sonunda Digital Currency Group'un yasal sorunları nedeniyle istifa eden Silbert, şirketin halka arz sürecinde kritik bir zamanda geri döndü.

Şirkete dahil olan üst düzey isimler Wall Street'in en prestijli şirketlerinden geliyor. Diana Zhang, baş operasyon müdürü olarak atanırken, daha önce BlockTower Capital'de aynı pozisyonda çalışmıştı.

Ramona Boston baş pazarlama müdürü pozisyonuna getirilirken, Apollo Global Management'ta müşteri pazarlamasını yönetmişti. Andrea Williams ise baş iletişim müdürü olarak atanırken, Goldman Sachs'ta medya ilişkilerini yönetme deneyimine sahip.

Maxwell Rosenthal'in baş insan kaynakları müdürü atanması da dikkate değer gelişmeler arasında. Rosenthal, Citadel'de küresel kredi bölümünde insan kaynakları başkanı olarak görev yapmıştı.

Grayscale'in yönetim kurulu artık beş üyeden oluşuyor ve şirket bağımsız yöneticiler eklemeyi de değerlendiriyor. Bu yapısal değişiklikler, şirketin halka arz sürecindeki hazırlık çabalarının bir parçası olarak görülüyor.

Şu anda otuzdan fazla varlık sunan Grayscale, spot Bitcoin ve Ethereum ETF'leri ile çeşitlendirilmiş kripto fonları yönetiyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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