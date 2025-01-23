Kripto sektöründe Trump'ın af kararları yakından takip ediliyor

Kripto para dünyasında ses getiren af kararı, Trump'ın seçim kampanyasında söz verdiği kripto dostu politikaların ilk adımı olarak değerlendiriliyor. Tahmin piyasalarındaki veriler, sektörde yeni af kararları için beklentilerin yükseldiğini gösteriyor. FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried için af olasılığı yüzde 4 seviyesinde seyrederken, Wikileaks kurucusu Julian Assange ve muhbir Edward Snowden için bu oran yüzde 24'e ulaşıyor.

Kripto Para Dünyası Yeni Afları Bekliyor

Ross Ulbricht, 2011-2013 yılları arasında Silk Road'u yönetti. Platform, yasa dışı uyuşturucu ticaretinde Bitcoin'i ödeme aracı olarak kullandı. 2015 yılında New York mahkemesi, Ulbricht'i ömür boyu hapis cezasına mahkum etti.

Trump'ın 2024 başkanlık seçimi kampanyasında kripto sektörüne yönelik vaatleri arasında stratejik Bitcoin rezervi oluşturma ve Beyaz Saray'da ilk kripto odaklı pozisyonu açma yer alıyor. Ulbricht'in affı, bu vaatlerin ilk somut adımı olarak görülüyor.

Polymarket'teki tahmin piyasalarında Bankman-Fried için açılan bahisler 227 bin dolara ulaştı. FTX kurucusu, yedi farklı suçtan 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.