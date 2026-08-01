Kripto piyasasının yükselişinin önünde üç engel var

En büyük kripto para Bitcoin, blok zincirinde rekor düzeyde kurumsal benimseme yaşanmasına karşın son aylarda zorlandı ve bu yıl yüzde 25'ten fazla değer kaybetti. Seiler, piyasaların teknolojinin geleneksel finansa hızlı entegrasyonunu henüz tam anlamıyla fiyatlamadığını savunuyor. Yöneticiye göre son dört yılda kripto ve dijital varlık teknolojisinde rekor bir kurumsal benimseme görüldü. Son iki yılda değişen şey ise kurumların blok zincirini, geleneksel finansal piyasaları kesintisiz çalışacak biçimde yükseltmek için giderek daha fazla kullanması oldu.

Seiler'e göre bankalar, borsalar ve aracı kurumlar kesintisiz piyasaların takas, mutabakat ve teminatlandırma gibi operasyonel zorluklarını aşmaya çalışıyor. Kraken ve Coinbase gibi şirketler, kriptonun ötesine geçip daha geniş finansal hizmetlere açılırken bu geçişi hızlandırıyor. Ancak Seiler, benimsemenin büyük bölümünün token sahiplerinden çok yerleşik finans kuruluşlarına yaradığını belirtiyor. Geleneksel finans blok zinciri teknolojisini mevcut iş akışlarına entegre ettikçe, kripto varlıklara doğrudan yansıyan değer, yatırımcıların birkaç yıl önce beklediğinden daha az kalıyor. Bermuda'da düzenlenen bir kripto opsiyon piyasa yapıcısı olan STS Digital, 2021'de kuruldu ve kurumsal müşterilere dijital varlık türevlerinde kesintisiz likidite ve fiyatlama sağlıyor.

YAPAY ZEKA VE DÜZENLEME BELİRSİZLİĞİ İLGİYİ DAĞITIYOR

Seiler'e göre büyümenin önündeki bir başka engel yapay zeka. Yatırımcıların yapay zekaya yönelik ilgisi, hem dikkati hem de sermayeyi kriptodan uzaklaştırdı. Yöneticiye göre OpenAI, Anthropic ve SpaceX'in halka arzı gibi şirketler etrafındaki yüksek profilli gelişmeler, yapay zekayı piyasanın baskın büyüme anlatısı haline getirdi.

Seiler, ABD'deki piyasa yapısı düzenlemesinin, bu arada CLARITY Yasası'nın gecikmesini de piyasa duyarlılığını baskılayan bir başka etken olarak gösterdi. Yöneticiye göre düzenleyici netlik, geleneksel finansın kesintisiz işlem ve mutabakata geçişini hızlandırırken dijital varlıklar için de daha yapıcı bir zemin oluşturacak.

OPSİYON SATIŞI OYNAKLIĞI BASTIRIYOR

Seiler, kurumsal kripto opsiyon piyasasının hızlı büyümesinin Bitcoin'in fiyat oynaklığını bastırdığını da söyledi. Bitcoin opsiyonlarından türetilen ve 30 günlük beklenen oynaklığı ölçen BVIV Endeksi, son aylarda mevcut döngünün en düşük seviyelerinden biri olan yüzde 30'lu seviyelerin ortasına kadar geriledi, temmuzda ise yeniden yükselmeye başladı.

Yöneticiye göre bir oynaklık satış dengesizliği yaşandığında bu, kendi kendini besleyen bir döngü yaratıyor. Fonların, piyasa yapıcıların ve diğer kurumsal katılımcıların rekor düzeydeki opsiyon satışları, opsiyon primi toplamanın daha fazla oynaklık satışını teşvik ettiği bir geri besleme döngüsü oluşturdu. Bu da hem beklenen hem de gerçekleşen oynaklığı sıkıştırdı. Söz konusu döngü, Bitcoin'in işlem aralığını fiilen sınırladı, önceki döngülere damga vuran olağanüstü rallileri kısıtladı ve kripto parayı geniş çaplı satış dalgalarına karşı daha kırılgan bıraktı. Nitekim Bitcoin son bir ayda 60 bin ile 66 bin dolar arasındaki görece dar bir aralıkta sıkışıp kaldı. Direnci yukarı ya da desteği aşağı kırma denemeleri kalıcı bir ivme üretemedi. Seiler şöyle konuştu: "Birkaç yıl önceki döneme kıyasla yön odaklı Bitcoin işlemine çok daha az ilgi var. Kurumsal opsiyon satışındaki büyüme aralığı sıkıştırıyor."

ANLAMLI YÜKSELİŞ İÇİN BİRDEN FAZLA KATALİZÖR GEREKİYOR

Durgun piyasaya karşın Seiler, STS Digital'in büyüdüğünü belirtti. Bermuda'da düzenlenen şirket, bu yıl düzenleyici çerçevede ilerleyerek tam Sınıf F lisansını aldı. Bu lisans, önceki lisansların getirdiği sınırlar olmadan büyümeye imkân tanıyor. Seiler'e göre şirket, genişleyen düzenleyici statüsü ve artan kurumsal katılım sayesinde son 12 ayda Bitcoin opsiyonu nominal hacmini dört katına çıkardı.

Seiler, kripto piyasalarında anlamlı bir yükselişin birden fazla katalizörün aynı anda gerçekleşmesini gerektireceğini söyledi. Yöneticiye göre bunlar arasında düzenleyici netlik, kesintisiz finansal altyapının daha geniş biçimde devreye alınması ve faiz indirimleri ya da yeniden parasal gevşeme dahil daha destekleyici bir makroekonomik zemin bulunuyor. Bu koşulların önümüzdeki birkaç ayda oluşmasını beklemediğini belirten Seiler, piyasanın hem kurumsal benimsemenin hızını hem de geleneksel finansın kripto altyapısını küresel sermaye piyasalarına entegre etme hızını olduğundan düşük fiyatladığını savundu.

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