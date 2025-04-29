Kripto Piyasası Neden Yükseliyor?

Piyasada Yükseliş Sinyalleri

Kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte 21 milyar dolar artarak 2,92 trilyon dolara ulaştı. Genel görünüm istikrarlı; çoğu kripto varlık fiyatlarını koruyor. Bu tablo, yatırımcı güveninin devam ettiğini ve kısa vadede büyümenin sürebileceğini gösteriyor.

Piyasa değeri, 2,93 trilyon dolarlık dirence yaklaşmış durumda. Bu seviyenin aşılması halinde 3 trilyon dolara doğru yeni bir yükseliş başlayabilir. Ancak bu senaryonun gerçekleşmesi için piyasanın hem istikrarını hem de yatırımcı desteğini koruması gerekiyor.

Eğer 2,93 trilyon dolar geçilemezse, geri çekilme yaşanabilir. Özellikle 2,87 trilyon dolar seviyesinin altına inilirse, piyasa değeri 2,80 trilyon dolara kadar düşebilir.

Bitcoin Kritik Dirençte

Bitcoin son 24 saatte yüzde 1'in altında yükselerek 95.761 dolar direncini test ediyor. Bu seviye, yükselişin devam etmesi için oldukça önemli. Aşılması hâlinde, Bitcoin'in 100 bin dolara doğru ilerlemesi mümkün olabilir.

Michael Saylor'un kurucu ortağı olduğu Strategy şirketinin 15.355 adet Bitcoin alması (yaklaşık 1,42 milyar dolar değerinde), piyasa üzerindeki alım baskısını artırdı. Bu gelişme, Bitcoin'deki iyimserliği destekliyor.

Ancak Bitcoin, 93.625 dolar desteğini kaybederse, düşüş hızlanabilir. Böyle bir durumda fiyatın önce 91.521 dolara, ardından 89.800 dolara kadar gerilemesi mümkün. Bu da yükseliş beklentisinin geçersiz hâle gelmesi anlamına gelir.

Günün Kazananı: VIRTUAL

VIRTUAL, son 24 saatte yüzde 40'a yakın değer kazanarak 1,48 dolara çıktı. Şu an 1,59 dolarlık kritik direnci test ediyor. Bu seviyenin kırılması, yükselişin devamı açısından önemli. Eğer aşılırsa, fiyat 2,27 dolara kadar yükselebilir ve üç aydır süren yatay hareket sona erebilir.

Ancak yatırımcılar kâr realizasyonuna giderse, sert bir düzeltme gelebilir. Özellikle fiyat 1,25 doların altına inerse, düşüş 0,95 dolara kadar derinleşebilir. Bu yüzden yatırımcı davranışları, VIRTUAL'ın yönünü belirlemede kilit rol oynayacak.