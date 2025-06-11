Kripto Piyasası Neden Yükselişte?

Piyasa Güç Kazanıyor

Toplam kripto para piyasa değeri kısa süreli düşüşle 3.33 trilyon dolara inse de, hızla toparlanarak 3.40 trilyon dolara yükseldi. Bu hareketlilik, yatırımcıların duyarlılığını ve piyasanın ne kadar hassas olduğunu ortaya koyuyor.

Eğer mevcut olumlu hava devam ederse, piyasa değerinin 3.43 trilyon dolarlık direnç seviyesini aşması mümkün. Bu da yükseliş ivmesini sürdürerek 3.49 trilyon dolara kadar yeni bir yükselişin önünü açabilir.

Ancak, piyasa koşullarında bir bozulma yaşanırsa, toplam değer tekrar 3.31 trilyon dolara gerileyebilir. Bu da son günlerde elde edilen kazanımların silinmesine ve yatırımcıların zarar görmesine yol açabilir.

Bitcoin Denge Arayışında

Bitcoin, 110 bin dolarlık direnci son 24 saatte birkaç kez aşsa da henüz bu seviyeyi güçlü bir destek haline getirebilmiş değil. Şu anda 109 bin 657 dolar seviyesinde işlem gören lider kripto para, kısa vadede yön arayışını sürdürüyor.

Bitcoin'in 109 bin 476 dolarlık yerel destek seviyesinin üzerinde kalması, 111 bin 980 doların da ötesine geçerek yeni bir zirveye ulaşmasını sağlayabilir. Bu da yükseliş trendinin devam ettiğini gösterecek ve yatırımcı güvenini artıracaktır.

Öte yandan, eğer Bitcoin bu desteği kaybederse fiyat 108 bin dolara kadar geri çekilebilir. Bu durumda yükseliş beklentisi zayıflar ve piyasada düzeltme hareketleri görülebilir.

Uniswap Zirvede

Günün en çok kazandıran altcoini Uniswap oldu. Son 24 saatte yüzde 22 oranında değer kazanan UNI, yatırımcılardan yoğun ilgi gördü. SEC Başkanı Paul Atkins'in DeFi projelerine yönelik olumlu ifadeleri, bu yükselişi tetikleyen başlıca etken olarak öne çıkıyor.

Şu anda 8.35 dolar seviyesinde işlem gören Uniswap, 8.29 dolarlık destek seviyesini korumaya çalışıyor. Bu seviyenin üzerinde tutunması halinde, 8.76 dolarlık direncin de aşılması bekleniyor.

Ancak 8.29 doların altına inilirse, Uniswap'in fiyatı 7.55 dolara kadar gerileyebilir. Bu da yükseliş görünümünü geçersiz kılacak ve yatırımcıların satış yönlü hareket etmeye başladığını gösterecektir.