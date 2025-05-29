Kripto Piyasası Bugün Neden Yükselişte? İşte Öne Çıkan Coinler

Kripto Piyasası Bugün Neden Yükselişte? İşte Öne Çıkan Coinler
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Kripto para piyasası dalgalı seyrini sürdürse de, bazı altcoin'lerde dikkat çeken yükselişler yaşanıyor. Son 24 saatte yüzde 20 değer kazanan Uniswap (UNI), piyasanın en çok konuşulan varlıklarından biri oldu. Peki, kripto piyasası neden yükselişte? İşte öne çıkan coinler ve piyasanın kısa bir özeti...

Piyasa Genelinde Yatay Seyir

Toplam kripto para piyasa değeri, gün içinde yaklaşık 2 milyar dolar gerileyerek 3,39 trilyon dolara indi. Ancak bu düşüş, piyasanın genel gidişatını bozacak ölçüde değil. 3,31 trilyon dolarlık destek seviyesinin üzerinde kalmayı başaran piyasa, 3,43 trilyon dolarlık direnç noktasını aşmaya çalışıyor.

Teknik göstergeler, alıcıların hâlâ aktif olduğunu gösteriyor. Göreceli Güç Endeksi (RSI) pozitif bölgede kalmayı sürdürüyor. Eğer alım baskısı devam ederse, toplam piyasa değeri 3,49 trilyon dolara doğru hareket edebilir.

Bitcoin'de Kararsızlık Sürüyor

Bitcoin, son 24 saatte küçük bir düşüş yaşayarak 108.246 dolara geriledi. 110.000 dolarlık kritik direnç seviyesini aşamayan lider kripto para, yatırımcıların temkinli hareket etmesine yol açıyor.

Chaikin Money Flow (CMF) göstergesi ise piyasaya para girişinin sürdüğünü gösteriyor. Bu durum, direnç seviyesinin aşılması halinde Bitcoin'in yeniden ivme kazanabileceğine işaret ediyor. Ancak satış baskısının artması halinde, BTC'nin önce 106.265 dolara, ardından 105.000 doların altına düşme riski bulunuyor. Böyle bir senaryo, yükseliş beklentisini geçersiz kılabilir.

Uniswap'te Sert Yükseliş

Uniswap (UNI), Bancor ile yaşadığı patent gerilimine rağmen yüzde 20'ye yakın değer kazandı. Şu anda 7,61 dolardan işlem gören UNI, yükselişin sürdürülebilmesi için 7,55 dolarlık direnç seviyesini kalıcı şekilde desteğe çevirmeye çalışıyor.

Parabolic SAR göstergesi, yükseliş trendinin devam edebileceğine işaret ediyor. Eğer UNI 7,55 dolar seviyesinin üzerinde tutunursa, fiyatın 8,29 dolara kadar çıkması mümkün. Ancak 7,55 doların altına inilmesi durumunda, 7,09 dolara; hatta 6,30 dolara kadar bir geri çekilme yaşanabilir. Bu da mevcut olumlu beklentilerin bozulmasına yol açabilir.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
Haberler.com - Kripto Para
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