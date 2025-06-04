Kripto Piyasası Bugün Neden Düşüşte? - 4 Haziran

Piyasa şu an temkinli bir seyir izliyor. Son dönemlerde makro-finansal koşulların dengede kalması nedeniyle büyük dalgalanmalar yaşanmıyor. Genel olarak piyasa, kritik direnç seviyesinin altında hareket ederken, destek seviyeleri korunuyor. Uzmanlar, güçlü finansal sinyaller gelmediği sürece kısa vadede direncin kırılmasının zor olduğunu belirtiyor. Ancak piyasa koşullarında iyileşme olursa, 3,31 trilyon dolar direncinin geçilmesi ve 3,43 trilyon dolara doğru yükseliş mümkün olabilir.

Bitcoin cephesinde ise parabolic SAR göstergesi düşüş sinyali veriyor. Bitcoin'in 105 bin dolarlık desteği kaybetmesi durumunda daha fazla satış baskısı gündeme gelebilir ve fiyatın yaklaşık 102 bin 734 dolara gerilemesi beklenebilir. Öte yandan, 106 bin 265 doların aşılması halinde yükseliş ivmesi hızlanarak fiyatın 110 bin doları hedeflemesi mümkün olacak.

Fartcoin 1 Dolar Seviyesini Tehlikede

Son 24 saatte yüzde 7 değer kaybeden Fartcoin, en kötü performans gösteren kriptolar arasında yer aldı. Meme coin şu an 1 doların biraz üzerinde işlem görüyor ancak yatırımcı güveninin azaldığı sinyalleri artıyor. Chaikin Para Akışı verileri, kripto paralardan para çıkışına işaret ederek daha fazla düşüş ihtimalini güçlendiriyor.

Fartcoin'ın 1 doların altına inmesi halinde fiyatın 0,91 ya da 0,80 dolara kadar gerilemesi mümkün. Ancak 1 dolar desteği korunursa, toparlanma ihtimali doğacak ve fiyat 1,20 doların üzerine çıkabilir. Böyle bir hareket, satış baskısını azaltıp yatırımcıların ilgisini yeniden çekebilir.

Genel olarak kripto piyasasında temkinli bir hava hakimken, belirleyici finansal veriler piyasaların yönünü şekillendirecek.