Kripto piyasaları ateşkes haberleriyle toparlandı

Kripto piyasaları ateşkes haberleriyle toparlandı
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Trump'ın İsrail-İran ateşkesi açıklaması kripto piyasasında güçlü yükselişe yol açtı. Ethereum yüzde 9, XRP yüzde 11, Dogecoin yüzde 7 artış kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail ve İran arasında ateşkes sağlandığını duyurması kripto para piyasasında büyük bir yükseliş dalgası başlattı. Ethereum, XRP, Solana ve Dogecoin başta olmak üzere önde gelen kripto para birimleri son 24 saatte yüzde 7 ile yüzde 11 arasında değer kazandı. Hafta sonu yaşanan jeopolitik gerilimler nedeniyle düşüş yaşayan piyasa, ateşkes haberiyle birlikte hızla toparlandı.

Gerilimin Azalmasıyla Kripto Paralar Yükselişe Geçti

Kripto para piyasası, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ve İsrail arasında bir ateşkes sağlandığını iddia etmesinin ardından küresel piyasalarda azalan risk algısıyla birlikte geniş çaplı bir ralli başlattı. Jeopolitik gerilimlerin hafifleyebileceği beklentisi, hafta sonu yaşanan düşüşlerin ardından yatırımcıların yeniden piyasaya girmesini sağladı ve başta Ethereum, XRP, Solana, Cardano ve Dogecoin olmak üzere birçok altcoin çift hanelere varan kazançlar elde etti. Bu hareketlilik, piyasadaki genel satış baskısının sona erdiğine ve kısa vadeli bir trend değişikliğinin başladığına işaret ediyor.

Salı günü yaşanan yükselişin merkezinde, yüzde 9'a yakın artışla 2.400 dolar seviyesini aşan Ethereum yer aldı. Trump'ın açıklaması, zaten balina aktivitesiyle güçlenme sinyalleri veren ETH için tetikleyici oldu. Zincir üstü veriler, son düşüş sırasında büyük yatırımcıların 265 milyon doların üzerinde ETH birikimi yaptığını gösteriyor. Ethereum ağındaki temellerin de sağlam kalması ve mayıs ortasından bu yana haftalık ortalama bir milyon yeni cüzdan adresinin eklenmesi, yatırımcı güveninin sürdüğünü ortaya koyuyor.

Piyasadaki olumlu havadan en çok etkilenen varlıklardan biri de XRP oldu. Yüzde 11'lik bir artışla 2 dolar direncini kıran ve 2,20 dolar seviyelerine yaklaşan XRP, belirsiz makroekonomik ortama rağmen göreceli bir güç sergiledi. Özellikle Türkiye saati ile gece 01:00 sularında işlem hacimlerinde gözlenen sert artış, alıcıların ne kadar istekli olduğunu kanıtladı. Popüler meme kripto para birimi Dogecoin de bu yükselişten payını alarak yüzde 7'ye yakın değer kazandı ve uzun süredir devam eden düşüş trendini kırarak piyasa yapısında bir değişikliği teyit etti.

Teknik analizler, bu yükselişin güçlü hacimle desteklendiğini gösteriyor. Dogecoin işlemlerinde hacim 800 milyon birimi aşarken, XRP'de de ortalamanın yaklaşık üç katı bir hacim artışı kaydedildi. Bu durum, mevcut rallinin spekülatif hareketlerden ziyade birikim odaklı olabileceğini düşündürüyor. Piyasa uzmanları, küresel risk algısının istikrar kazanması durumunda Dogecoin için 0,17 dolar ve Ethereum için 2.500 dolar gibi psikolojik eşiklerin yeniden test edilebileceğini belirtiyor. Ancak makroekonomik koşulların hassasiyetini koruması nedeniyle temkinli bir iyimserlik hâkim.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
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